Handy-Sucht: "Das verhält sich ähnlich wie bei Rotwein"

Wann greifen Sie morgens zum Smartphone?

Busch

Das passiert fast immer zum gleichen Zeitpunkt, ungefähr um 8.15 Uhr. Das ergibt sich aus dem Ritual, dass wir als Familie alle gleichzeitig aufstehen und die Kinder schulfertig machen, wobei das Handy definitiv keine Rolle spielt. Dann mache ich mir einen Kaffee, fahre den Rechner hoch und greife zum Smartphone. Wenn ich in der Klinik bin, läuft es ähnlich, weil ich um 8.30 Uhr mit den Patienten beginne.

Die Frage bezieht sich natürlich darauf, dass viel Menschen den Eindruck haben, von ihren Smartphones quasi ferngesteuert zu sein.

Busch

Das kann man durchaus so beschreiben. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass uns unsere Smartphones ständig unterhalten oder informieren, dass es praktisch zum Automatismus geworden ist, morgens als Allererstes zum Handy zu greifen und etwas zu konsumieren, egal wie unwichtig es ist-und dass uns das oft gar nicht so bewusst ist.