Harald Schmidt: „Es ist ein Privileg, ein alter, weißer Mann zu sein!”

profil: Sie bedienen ja mit einer gewissen Spiellibido in Ihren Interviews die Rolle des „alten, weißen Mannes.”

Schmidt: Natürlich. Interviews sind ja das beste Trockentraining für meine Standups. Ich werde mit einem Programm am Schauspiel in Stuttgart drei Mal im September auftreten. Ich probiere jetzt erstmal alle Pointen an den Wiener Journalisten aus.

profil: Titel? Und in Angstbegleitung?

Schmidt: „Spielplananalyse 2022/23”. Der Spielplan ging schon in Druck, der Intendant machte welchen, und mir ist damals kein anderer Titel auf die Schnelle eingefallen. Inzwischen bedaure ich das: „Schnickschnack, Tabasco!” wäre mein Favorit gewesen, das ist ein Zitat aus dem James-Bond-Film „Der Mann mit dem goldenen Colt” und Britt Ekland ruft es einem bösen Kleinwüchsigen hinterher, der ihr die Austern ohne die Sauce serviert hat. Und nein, natürlich null Angst. Ich bin inzwischen sehr viel besser geworden, weil ich ohne Druck und ohne jeden Ehrgeiz da hinauf gehe.

profil: Sie hatten nach dem Ende Ihrer Show lange eine Art Vorruhestand praktiziert und die Schönheit des Tagesschlafs gepriesen.

Schmidt: Ja, diese Phase habe ich damals auch wirklich gebraucht. Ich war ja wie ein Hochleistungssportler, der erst einmal abtrainieren musste. Momentan regnet es ja das Material regelrecht herein. Herr Biden schenkte mir kürzlich den schönen Satz: „Ich sehe zwar nicht sehr fit aus, bin es aber.” Ein schöner Opener auch für mich. Kaum gingen die Termine in Stuttgart online, war die auch schon ausverkauft. Ich erwarte mir große, stumme Dankbarkeit, dass ich überhaupt noch auftrete. Wie bei einem alten Onkel, den man jetzt eben einmal aus dem Heim geholt hat. Und dann sind sicher auch noch welche von denen da, die finden: „Ich mag ihn nicht, aber ich will ihn sehen.” Die Menschen wollen lachen und haben es einfach satt, ständig von Zerknirschten umgeben zu sein, die sich morgens überlegen, ob sie sich an diesem Tag eher als Frau oder als Mann fühlen. Ich bin schon mit meinem Dasein als heteronormativer Cis-Mann gefordert bis zum Anschlag.

profil: Nützt sich der von Ihnen so zelebrierte Part des weißen, alten Mannes nicht auch einmal ab?

Schmidt: Nein, ich finde ihn großartig. Ich habe den Vorwurf, ein weißer, alter Mann zu sein, zu einem Privileg umgemünzt. Als Vertreter dieser Spezies ist ja der Leck-mich-Faktor auf XXL-Format. Das ist bitte nicht sexuell gemeint, sondern im Sinn von Stoizismus und Gleichgültigkeit. Man regt sich einfach nicht mehr über Sachen auf, auf die man ohnehin keinen Einfluss hat. Eine 25-jährige Online-Chefin, die heute entscheidet, welche Kolumnen von 60-jährigen Journalisten ins Netz gestellt werden, würde den Begriff „Leck-mich-Faktor XXL” sofort als Überschrift einsetzen, weil sie mit solchen Reizworten bekanntlich die meisten Klicks für ihr Medium einfährt.

profil: Gibt es irgendeinen Joke aus Ihrer Karriere, den Sie zutiefst bereuen?

Schmidt: Nein, keinen einzigen. Aber es gibt Themen, die ich nie auch nur angerührt habe. Finger weg von allem, was nur den leisesten Verdacht von Antisemitismus erregen könnte. Das geht nicht bei der Geschichte unseres Landes. Wenn Fans heute alte Sachen von mir auf YouTube hochladen, steht dann oft drunter als Kommentar: „Heute würde er dafür verhaftet werden.” Aber ich wage noch immer zu behaupten: Wenn ein Auto heute auf der Autobahn rückwärts fährt, trägt es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Nummernschild aus einem langjährigen westlichen EU-Land, das ist nun einmal ein Faktum.Bei uns galt im Late-Night-Team eine Faustregel: „Ab 10 000 Euro Nettoverdienst kennen wir beim Stand-up kein Mitleid.”

profil: Da fielen Sie ja theoretisch auch drunter.

Schmidt: Ich habe eben schon früh den B-und-B-Weg eingeschlagen. Börse und Bühne. Untertags mit Aktien handeln, abends schauspielen. Kann ich nur jedem Kollegen empfehlen, der keine Lust hat, mit Fernsehredakteuren, die nichts begreifen oder von Angst gezeichnet sind oder oftmals beides, über Rollenbilder zu diskutieren. Ich habe mir hart erarbeitet, nicht mehr diskutieren zu müssen. Und ich habe auch Todeslisten von Veranstaltern, die mich einmal schlecht behandelt haben. Wenn die mich jetzt engagieren wollen, werden die in die Pizzeria bestellt und ich verabschiede mich durch den Hintereingang.

profil: Sie sind ja inzwischen definitiv zu unserem ersten Beute-Deutschen geworden. Man hat den Eindruck, Sie treten vor allem in Österreich auf.

Schmidt: Ja herrlich. Im Schwimmenden Salon bei euch in Bad Vöslau nahm der Boom seinen Anfang, dann kam Gmunden, der Semmering, jetzt diese herrliche Volksoper, wo so bombastisch aufgefahren wird, und es noch Begriffe wie Regiekanzlei gibt. Österreich ist ja ein so herrlich theaterbesessenes Land. Der Schmäh rennt, durchsetzt von so einer Grantigkeit. Und die Veranstalter kredenzen einem bereits vor den Auftritten herrlich gekühlten Veltliner und sind ganz enttäuscht, wenn man ihn nicht , im Gegensatz zu den heimischen Kollegen, erst danach trinken will. An meinen freien Tagen setze ich mich einfach in die Straßenbahn und erkunde die Stadt: Gestern war ich auf der Hohen Warte mit dem 37er, kürzlich fuhr ich mit dem 1er in den Prater.