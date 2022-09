Die Popmusik dreht mitunter aberwitzige Pirouetten: Sie blickt gern in die Vergangenheit, immer wieder in die Zukunft – oder gleich ins Weltall. Damit haben die Arctic Monkeys vorerst abgeschlossen. Science-Fiction, so Frontmann Alex Turner, steht auf dem neuen Album „The Car“ (ab 23. Oktober) nicht mehr zur Debatte: Auf der Vorabsingle „There’d Better Be A Mirrorball“ zeigen sich die Indierock-Helden betont down to earth und singen vom Ende einer Liebesbeziehung.