Lotte de Beer übernimmt Volksoper Wien: No risk, no fun

Ihren Führungsstil definiert Lotte de Beer so: „Inspirieren, verführen, unterstützen. In den gigantischen Opernapparaten hatte ich öfter das Gefühl, mein Stil werde als Schwäche wahrgenommen. Ich will aber versuchen, mich ohne Machtworte und auf meine Art durchzusetzen“ – auch darauf hoffend, dass sich der immer noch sehr autoritäre Kulturbetrieb verändern werde.

Wie um das Risiko ihres Volksopern-Antritts noch zu vergrößern, hat sich Lotte de Beer für den in Wien bislang nicht sonderlich geschätzten, anderswo aber bejubelten israelischen Dirigenten Omer Meir Wellber als Musikdirektor entschieden. Er hat noch nie eine Operette dirigiert, ist zudem gegenwärtig auch in Palermo, Manchester und Dresden verpflichtet. In de Beers erster Saison dirigiert er in seiner neu geschaffenen Chefposition zunächst nur eine Premiere. Doch auch von dieser Personalie, um die sie hatte kämpfen müssen, weil Meir Wellber eigentlich ganz andere Pläne hatte, ist Lotte de Beer, die gerne lacht und noch mehr gestikuliert, zutiefst überzeugt: „Omer ist ein Musikus mit brennendem Herzen, der in vielen Genres zu Hause ist. Ich will nicht in Schubladen denken, da wird es schnell dogmatisch. Ich mag Offenheit, genau wie Omer. Sein Operettendebüt wird ein Abenteuer, auf das er sich voll einlässt.“ In späteren Spielzeiten soll er, so der Plan der neuen Direktorin, auch drei und mehr Produktionen pro Jahr stemmen.

An der Volksoper fasziniert Lotte de Beer der einzigartige Auftrag mit den vier Sparten Oper, Operette, Musical und Tanz – und ganz besonders alles, was dazwischen liegt. „Schon die Operette als Kerngenre ist ja eine Mischform, deshalb möchte ich noch mehr Vielfalt.“ Ihre Treue zu dieser Gattung zeige sie schon in der ersten Spielzeit: Es wird drei Operetten geben, eine davon, „Die letzte Verschwörung“, ist eine Uraufführung des Heidelberger Komponisten Moritz Eggert, dazu eine Spieloper, eine Mozartoper, einmal Kurt Weill. „Weill wird hier sehr wichtig werden, Bernstein auch“, kündigt de Beer noch an. Millöckers und Mackebens „Dubarry“ sei erst spät auf ihre Liste gerückt, ihr Regisseur, der Deutsche Jan Philipp Gloger, habe sie davon überzeugt – und nun ist sie sogar die Eröffnungspremiere.

Mit den anderen Wiener Intendanten sei Lotte de Beer in guten Abstimmungsgesprächen, schließlich habe auch das Theater an der Wien Operetten-Ansprüche angemeldet. Über ihren – durch die Staatsoper gesetzten – Ballettchef, den Schweizer Martin Schläpfer, ist sie ebenfalls voll des Lobes: Man denke über gemeinsame Projekte nach, in denen sich Tanz und Oper verbinden sollen. Irgendwann möchte sie auch die schlechte Akustik des Hauses verbessern: „Sie ist, weil im Zuschauerraum der Stuck fehlt, sehr hart.“ Es gebe Pläne, für die sie aber noch einen Sponsor suche.

Gesunde Selbstzweifel treiben sie voran. „Ich sitze dauernd aufrecht im Bett und denke: Wie komme ich dazu, zu glauben, diesen Job zu können? Ich habe so etwas noch nie gemacht! Aber die Spannung, die täglichen Krisen – das beflügelt mich doch sehr. Und wenn ich auf meinen Fünfjahresplan blicke, habe ich Gänsehaut – aus Vorfreude.“