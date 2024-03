Homophobie-Affäre um Rapid: Hoch werd' ma's nimma g'winna

Im Stadion, da beschimpft man sich noch richtig. Da wird sich noch geprügelt und gegenseitig in die Kapuze gekotzt. Zumindest könnte man das annehmen, wenn man die derzeitige Debatte um den SK Rapid mitverfolgt. Denn die meisten sprechen über den Fußball, als würde er im luftleeren Raum stattfinden. Als würde weder er die Gesellschaft, noch die Gesellschaft ihn beeinflussen. Die Vorstellung: Auf der einen Seite ein Haufen schreiender, problematischer Männer, auf der anderen alle anderen. Nun macht man es sich mit dieser Trennung gar einfach.

Sexismus und Homophobie sind als gesamtgesellschaftliche Probleme allgegenwärtig, es wäre vermessen zu behaupten, sie würden uns nur in Stadien herausfordern. Im Männer-Fußball gibt es dahingehend immer wieder Vorfälle. Toxische Männlichkeitsbilder, Wettbewerbslogiken und männerdominierte Fankulturen befeuern sie. So stand schon 2018 auf einem Transparent der Ultras Rapid: „Dem Woamen platzt a Wimmerl auf und ihr macht's an Skandal daraus“ (gerichtet an den damaligen Austria-Kapitän Raphael Holzhauser), an Straßenlaternen kleben nach wie vor homophobe Sticker aus der Austria-Szene („Vorsicht Schw*****l“) und 2021 zeigten Ried-Fans im Derby gegen LASK ein homophobes Plakat („Schwuler ASK“).