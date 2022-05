profil: Bekannt geworden sind Sie mit kulturwissenschaftlichen Büchern über die weibliche Sexualität und über die Kulturgeschichte der Vergewaltigung. Wie schwer ist es, die richtigen Worte zu finden?

Sanyal: Uns allen fehlen die Worte. Schlimm ist das nicht. In meinem Buch über die “Vulva” von 2009 verwende ich Worte, die ich jetzt nicht mehr verwenden würde. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Weltwissen gewachsen ist. Bewusstsein. Ich denke auch, dass wir Begriffe wie People of Colour in fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr verwenden werden. Wir leben in einem ständigen Spannungsverhältnis: Worte müssen auf die Diskriminierungsgeschichte hinweisen und auf die Utopie. Wenn wir in der Sprache zu sehr auf die Geschichte verweisen, reduzieren wir uns auf unsere Schmerzen. Wenn wir zu sehr auf die Zukunft verweisen, leugnen wir den existierenden Rassismus.

profil: Wie würde eine ideale Welt aussehen?

Sanyal: Meine Utopie wäre, in einer Welt zu leben, in der wir Menschen vor allem als Menschen wahrnehmen, mit all unseren individuellen Unterschieden – natürlich sind wir nicht alle gleich – aber nicht mehr sagen: Männer sind so, Frauen sind so – und Menschen mit Migrationshintergrund sind gefährlicher. Das ist das sexistische und rassistische Wissen, mit dem wir bis heute sozialisiert werden. Die Aufgabe ist, Migration nicht nur als Manko zu sehen, sondern ihren Wert für die Gesellschaft zu erkennen. Migration ist eine Bereicherung, wenn wir das zulassen.

profil: Wie merken Sie das im Alltag?

Sanyal: Ich lebe in einem Stadtteil, in dem mein Sohn auf der Straße ständig von der Polizei kontrolliert wird, während seinen weißen Schulfreunden das nie passiert ist. Diese Erfahrungen ziehen sich durch ein ganzes postmigrantisches Leben: Warum bekommen Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund signifikant schwerer einen Job oder eine Wohnung? Es gibt Forschung, dass sie im Gesundheitssystem weniger ernst genommen werden etc.