Haus Windsor: Wer folgt auf Königin Elisabeth II.?

Es bleibt ein Rückzugsgefecht. Die königliche Familie wird – schon unter der Übergangsherrschaft von Charles – Ballast abwerfen. Charles gilt als Verfechter eines schlanken Königshauses, sein Sohn William ist ganz in diesem Bewusstsein großgeworden. Die royalen Cousins und Cousinen haben ihre historische Rolle – per Verheiratung in andere europäische Königshäuser die Bündnisse am Kontinent zu stärken – überlebt, die Firma Windsor muss auf Kostendeckung achten. Andrew war in dieser Hinsicht schon lange ein Streichposten; in der Generation seiner Kinder Beatrice und Eugenie ist diese neue Gegenwart längst angekommen. Die Prinzessinnen dürfen sich zwar noch Königliche Hoheiten nennen, sind aber bereits in der gehobenen Privatwirtschaft tätig.

Und was macht das gemeine Volk? Es winkt höflich. Der radikale Republikanismus ist in Großbritannien – insbesondere nach dem Brexit – einer abgeklärten Wurschtigkeit gewichen. Ihre Untertanen sind nicht zwangsläufig stolz auf die Royals, wissen aber doch um deren Wert: Trotz üppiger öffentlicher Zuwendungen rentieren sich die Windsors als Touristenmagneten. Boris Johnson wiederum, der vielzerzauste bürgerliche Machthaber in London, wird den Teufel tun und sich seine politische Symbiose mit der Familie Windsor vermiesen, bei der die Eskapaden und Peinlichkeiten der einen von den Pleiten und Pannen des anderen ablenken (und umgekehrt) und an deren Seite immer eine schöne Gelegenheit zur risikolosen Repräsentation abfällt. Apropos: Für den Festumzug zum Platinjubiläum sucht die Royal Family noch Freiwillige, die in authentischen Outfits aus den vergangenen 70 Jahren durch London ziehen wollen, also zum Beispiel Mods, Hippies, Glamrocker, Goths, Acid Raver, Britpopper, Emos und Indie Kids. Bewerbungen unter Angabe von Dekade und Kostümvorstellung hier.