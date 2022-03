Seit mir meine beiden Kater zugelaufen sind und ich sie damals gegen meine Überzeugung aufgenommen habe, bereichern sie meine Tage durch ihre Schmeicheleien, ihre oft kuriosen Verhaltensweisen, ihre kleinen, verrückten Taten und ihre Forderung nach Zuwendung. Wenn sie einfach wie hingegossen nur neben oder gar auf mir liegen, empfinde ich großes Glück.



Wenn dann auch noch der Garten mit seinen Blumen und Sträuchern, seinen Bäumchen und Gräsern und allem, was wächst und gedeiht, die Kulisse bietet, wenn es eigentlich an nichts fehlt, was ich zum Leben brauche, dann darf ich mich glücklich schätzen und dankbar sein.



Evi El Labadi, Pinkafeld

