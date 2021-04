Ja dürfen s'denn des? Ein Knigge für die Gegenwart

Wie gravierend sich die Welt in den vergangenen zehn, 15 Jahren verändert hat, kann man auch daran erkennen, dass heute wirklich kein Mensch mehr bei Knigge oder Elmayer nachschlagen würde, wenn er im Umgang mit anderen Menschen unsicher wird. Nicht, weil wir nicht mehr höflich oder zuvorkommend wären. Wir sind es eben anders, unter anderen Umständen. Wie und warum, weiß leider noch niemand ganz genau. Henriette Kuhrt, Stil-Kolumnistin der "NZZ am Sonntag", und die Berliner Start-up-Managerin Sarah Paulsen füllen diese Lücke nun mit ihrem Ratgeber "Im Dschungel des menschlichen Miteinanders". Es geht also nicht mehr darum, mit welcher Hand der Herr der Dame die Tür aufhalten sollte, sondern wie er ihr auf Instagram am besten ein Kompliment macht, das niemand falsch versteht, und schon gar nicht die Komplimentierte selbst.