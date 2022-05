Wiener Festwochen: Die Maschine lebt!

Die Wiener Festwochen wollten nie ein elitäres Kunstevent sein. Anders als die repräsentationssüchtigen Salzburger Festspiele sollten sie ein großes Fest für alle Wienerinnen und Wiener werden. „Festwochen für den armen Jedermann“, titelte die „Wiener Presse“ 1952. In den Anfangsjahren wusste man oft nicht, wo die Kunst aufhörte und der Tourismusplan anfing. Spaziergänge durch die Stadt wurden da angeboten, ein Preis für das schönste Schaufenster vergeben, eine Blumen- und Gartenschau organisiert, ein Festwochen-Pokal am Trabrennplatz Krieau ausgetragen. Niederschwelliger geht es kaum.



Bis auf die alljährlich pompöse Eröffnung der Festwochen auf dem Rathausplatz ist davon nichts geblieben. Nach wie treten dort jedes Jahr Acts bei freiem Eintritt auf, die mit dem inzwischen durchaus elitären Rest des Programms wenig bis nichts zu tun haben. Der feierliche Auftakt wirkt wie ein Blinddarm: Er gehört zwar zum Festwochenkörper, lebenserhaltende Funktionen erfüllt er aber nicht mehr. Er ist ein Versöhnungsangebot für eine Klientel, die den Rest des Festwochenprogramms bestenfalls vom Hörensagen kennt.



Dementsprechend undankbar ist das Programmieren dieses Opening-Events, schließlich sollen alle Alters- und Geschmacksgruppen angesprochen werden. Ein bisschen Pop, ein wenig Ballett, Musical, Sängerknaben, Zirkus. Jede Festwochen-Leitung muss da einen eigenen Weg finden, Christophe Slagmuylder hat heuer den umtriebigen Autor und Regisseur David Schalko als Kurator beauftragt. „Last Night on Earth“ nennt sich die Eröffnung am 13. Mai, die Electronic-Altmeister Kruder & Dorfmeister fungieren als musikalische Masterminds, angekündigt werden „echt fette Visuals“.



Ein Problem neben so viel abgeschmacktem Jugendsprech: Auch der notorische Provokateur Yung Hurn steht auf der Bühne. Die einen feiern ihn als Dadaisten, der alles bloß ironisch meint, die anderen kritisieren seine sexistischen Deutschrap-Texte. „Sie hat Wichse auf ihrem Gesicht, sie braucht Zewa (ups) / Wisch weg, weil da klebt was (wups)“, singt er in dem Song „Ponny“. Mit Zeilen wie „S-Bahn, Backjump, Hietzing / Asia-Bitch heißt Ling-Ling / Ich bin hoch, ich sing, sing / Für deine Bitch, sie rinnt, rinnt“ zeige der Wiener nicht nur sexistische, sondern erstmals auch sehr deutlich rassistische Züge, befand der Radiosender FM4 bereits 2019. Spätestens nach #MeToo wirkt Yung Hurns fragwürdige Ironie endgültig aus der Zeit gefallen.



„Yung Hurn hat seine Karriere sprachlich auf postdigitale dadaistische Provokation des Establishments aufgebaut – sexistische, Drogen verherrlichende Sprachfetzen, die ein Publikum reflektieren kann oder nicht. Diese Schere zwischen Form und Inhalt erscheint revolutionär, dahinter versteckt sich aber in Wahrheit eine uralte Reproduktion von patriarchalen Klischees, die es schon im Rock gab“, analysiert die österreichische Musikkuratorin Marlene Engel, die seit 2021 an der Berliner Volksbühne zum dramaturgischen Team von René Pollesch gehört. „Wie sich das im Rahmen der Eröffnung des mit 40,2 Millionen Euro subventionierten wichtigsten Kunst- und Kulturfestivals der Stadt Wien auf dem Rathausplatz mit Liveübertragung im ORF dramaturgisch auflösen wird, bleibt abzuwarten.“