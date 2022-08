Der Neusiedler See verschwindet: Was kann man dagegen tun?

Von Emilia Garbsch, Christina Hiptmayr und Sebastian Hofer

Es knistert in der Leitung, es dröhnt in der Bucht. Hochsaison im Strandbad Rust, ein Donnerstagvormittag Ende Juli. Durch einen himmelblauen Schlauch wird Schlamm aus dem Neusiedler See abgepumpt, durch den Schilfgürtel verfrachtet und in ein Becken am Ortsrand geleitet. Ein „Pilotprojekt“ nennen es die lokalen Entscheidungsträger; man könnte auch einen Akt der Verzweiflung darin erkennen. Der Schlammsauger, der da in der Ruster Bucht seine Runden dreht, soll den Wasserspiegel im Uferbereich erhöhen, zumindest relativ, also zum Schlamm hin. Er hat, was das betrifft, noch einiges vor sich. Der Schlick reicht an manchen Stellen bis auf zehn Zentimeter an die Wasseroberfläche. In der Marina des Burgenländischen Yachtclubs dümpelt noch eine Handvoll gut vertäuter Boote, die meisten wurden längst abgezogen. Ein Schwan steht mehr im See als dass er schwimmt. Die meisten Zillen liegen so tief unter den Stegen, dass ihre Besitzer Leitern in den See gestellt haben, um einigermaßen würdevoll an Bord zu kommen. Selig sind die Schlauchbootbesitzer.

Der Schlammsauger von Rust ist zum traurigen Symbol für den Neusiedler See im Sommer 2022 geworden. Er ist zugleich ein Fanal. Der Klimawandel ist im Nordburgenland angekommen, mit allem, was dazugehört: Trockenheit, Hitze, Artensterben. Die berühmten Neusiedlersee-Zander sind schon am Ende, die begehrten Deutschen machen sich rar. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ überschrieb am 22. Juli eine Reportage vom See dramatisch: „Wo nicht mal Tretboote fahren“. Tenor: „An den Strandbädern steht man knöcheltief im Schlick, Segler bleiben am Steg, selbst Tretboote drohen auf Grund zu laufen, wenn sie voll besetzt sind.“ Lokale Tourismusunternehmer schäumen über die schlechte Presse, die die Fakten freilich korrekt wiedergibt.

Die Meldungen zur Trockenheit in Europa überschlagen sich in diesem Sommer: Der Po trocknet aus, in der Thaya sterben die Fische tonnenweise, und nun ist auch das Meer der Wiener am Verdunsten.