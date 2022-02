Kanye West: Der geniale Patient

Er habe das Wort "Gangsterleben" (thug life) über seinem Nabel tätowiert, gelte als "Mister Narcissist", habe aber die Nase von "Beratung" gestrichen voll: "Ich verhandle nicht mit Therapeuten." Jetzt habe "Ye", so sein Künstlername seit 2018, "vier Kids", die ihr Leben vor der Kamera verbracht haben und die er für begrenzte fünf Stunden beobachten dürfe, sei aber "ein Vater ohne Sorgerecht". Deswegen habe er das Haus nebenan gekauft. Aber was bedeute es überhaupt, reich zu sein? "When you give them everything, they want more."

Der Songtext von "Eazy", jener Single in Kollaboration mit dem Rapper The Game, die im Jänner nach der bei West üblichen Ankündigungs- und Verschiebungschoreografie erschien, ist eine von Selbstmitleid und Größenwahn durchdrungene Zustandsbeschreibung, in der auch der neue Mann im Leben seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian, der Komiker Pete Davidson ("Who?"), als vernachlässigbare Figur beschrieben wird. Auch die inzwischen nicht mehr ganz so neue Neue, Julia Fox, bekommt eine Erwähnung als "my new b**h bad, illuminati-mad". Das begleitende symbolstarke Foto zu "Eazy" auf Wests Instagram-Profil: ein gehäuteter Affe, ein Sujet, wie es die Tierrechtsorganisation PETA benutzt, um Tierversuche anzuklagen.

Dass "Donda 2", der zweite Teil des im August veröffentlichten zehnten Studio-Albums "Donda" (der Vorname seiner 2007 verstorbenen Mutter, pechschwarzes Cover) am 22. Februar publiziert wird, will man noch nicht so recht glauben. Verschobene Erscheinungsdaten gehören zum West-Vibe. Die dreiteilige Netflix-Doku "Jeen-yuhys" (ein Wortspiel mit dem englischen Wort genius) sollte eigentlich nächste Woche auf Netflix Streaming-Premiere feiern, doch bei West weiß man das nie. Die Bedeutung seines Künstlernamen "Ye" erklärte West in einem Radiointerview als jenes Wort, das in der Bibel am häufigsten vorkomme und gleichbedeutend mit "Du" sei: "Denn ihr seid ich, und ich bin wir." Ende Jänner ließ er seine elf Millionen Follower wissen, dass sich der Streaming-Dienst Netflix schon einmal warm anziehen könne: "Ich sage das ein allerletztes Mal höflich: Ich muss das letzte Wort beim Schnitt dieser Doku haben, ehe sie auf Netflix geht. Öffnet sofort den Schneideraum, damit ich Kontrolle über mein eigenes Image habe." Als Erscheinungsdatum ist der 16. Februar noch immer geplant.



Im bereits erschienenen Trailer sieht man den jungen Kanye West, der im Gegensatz zu vielen Hiphop-Künstlern nicht in tristen Zimmer-Küche-Kabinett-Verhältnissen bei brennenden Ölfässern groß geworden ist, sondern von einer hoch reputierten Professorin von Anglistik allein erzogen wurde, anlässlich der Frage eines Freundes "Wer glaubst du, wer du bist, dass du dich ein Genie nennen kannst?" noch schüchtern lächeln. Wenig später wird er im Off den Satz über seine Genie-Initiation sagen: "Es war, als ob Gott sagen würde: Ich bin dabei, dir die Welt zu reichen, aber sei dir bewusst, dass ich sie dir auch jeden Moment wieder wegnehmen kann."