Als Universaldenker, in dessen Kopf sich Pop, Philosophie und Politik seit je locker liieren, sind ihm Elitarismus und Abhängigkeiten wesensfremd. Alexander Kluge kennt weder Gedankenfesseln noch Reflexionsgrenzen. Im Dunstkreis Theodor Adornos und Fritz Langs erweiterte der Jurist in den späten 1950er-Jahren seinen Horizont. 1966 absolvierte er sein Spielfilmdebüt mit „Abschied von gestern“ und gehörte bis in die mittleren 1980er-Jahre zu Deutschlands wesentlichsten Kino-Autoren. 1987 verlegte Kluge sein Filmschaffen weitgehend ins Privatfernsehen, um nachts in den Kanälen RTL, Sat1 und Vox 30 Jahre lang in vollkommener Freiheit Kunst zu machen (auf www.dctp.tv kann man nachsehen, welche Kuckuckseier Kluge im Trash-TV unterbrachte).



Am 14. Februar wird Alexander Kluge nun 90 Jahre alt, was sein genuin junges Denken, für das brennende Neugier nur ein Hilfsausdruck ist, seltsam kontrastiert. In den Münchner Kammerspielen fand am Wochenende davor, organisiert von dem Dramaturgen und Autor Claus Philipp, ein konzertant-theatrales Geburtstagsfest statt, mit Beiträgen diverser Überraschungsgäste, unter ihnen die Schauspielerin Lilith Stangenberg und die Musikerin Soap&Skin. Die Wiener Künstlerin Gustav gab, sehr zu Kluges Vergnügen, das Adornos Diktum schlau erweiternde Motto vor: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen.“ Im März wird der Regisseur Jan-Christoph Gockel eine Art Kluge-Revue folgen lassen. Titel: „Wer immer hofft, stirbt singend“.



Die profil-Interviewanfrage an sein Büro vorvergangene Woche beantwortet Kluge persönlich, er ruft aus München an, um sich zu erkundigen, ob man nicht „gleich jetzt“ sprechen könne, denn nächste Woche werde dicht. Der Bitte um vier Stunden Frist kommt er nach, dann geht es los.

profil: Sie klingen so frisch und alert, dass man die Frage nach Ihrem kommenden Geburtstag gleich wieder streichen möchte. Wie entgehen Sie den Zumutungen des hohen Alters?

Kluge: Durch Erinnerungsvermögen. Und ich bin in der Umgebung junger Menschen. Derzeit arbeite ich mit der Künstlerin Katharina Grosse an einem Büchlein. Sie sitzt in Neuseeland und verkehrt mit mir über Zoom. Das ist eine Menge Kilometer. Es hält frisch.



profil: Sie blicken auf das Eigene kaum je zurück, vielmehr voraus.

Kluge: Das hängt mit der Arbeit zusammen. Ein Kameramann nimmt auf, was er vor sich sieht. Wir ziehen hinter dem her, was wir sehen. Beim Schreiben ist es nicht anders. In der Poetik arbeiten wir an Dingen, die vor uns, in der Zukunft liegen. Die Substanz – warum und wie wir beobachten – liegt in der Vergangenheit. Aber unsere Arbeit findet im Konjunktiv statt und im Futur II.