Laufen im Corona-Lockdown: 10.000 Schritte

Wer sich dieser Tage die Laufschuhe anzieht (entweder allein oder im Tandem mit „einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird“), dem kommen, rein subjektiv betrachtet, mehr LäuferInnen entgegen als an normalen grauen Novembertagen. Kein Wunder: Laufen stärkt die Abwehrkräfte, das Immunsystem, hilft beim Stressabbau und beim Nachdenken – und, das kann ich hier bezeugen, sorgt noch ein paar Stunden nach dem Rundendreh für gute Laune. Das ist, pardon my french, in diesem Scheißjahr mehr, als man gemeinhin erwarten darf.

Seine ganz persönliche Überlebensstrategie für 2020 verrät der US-amerikanische Bestsellerautor T. C. Boyle („Wassermusik“, „América“ u. a.) übrigens in der aktuellen profil-Ausgabe: „Wandern Sie die Pfade entlang, paddeln Sie mit dem Kajak, tauchen Sie in den kalten, wirbelnden Pazifik ein, und es wird Sie von allem heilen.“ Und wer, wie ich, leider keinen Pazifik ums Eck hat, geht eben ein paar Runden in den Auer-Welsbach-Park.

Alles wird gut.

Philip Dulle