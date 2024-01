Luzides Träumen: Eine Gutenachtgeschichte

Ein luzider Traum oder Klartraum ist ein Traum, in dem sich der Träumer oder die Träumerin bewusst ist, dass es sich um einen Traum handelt, und dementsprechend in das geträumte Geschehen eingreifen kann. Einer der bedeutendsten deutschen Klartraumforscher, der Psychologe Paul Tholey, definierte es so: „Klarträume sind solche Träume, in denen man völlige Klarheit darüber besitzt, dass man träumt und nach eigenem Entschluss handeln kann.“ Die Fähigkeit dazu hat vermutlich jeder Mensch. Wenn man es nicht sowieso schon beherrscht, gibt es unterschiedliche Techniken, die dabei helfen sollen, diese Form des Träumens zu lernen. Und da kommt wieder mein TikTok-Algorithmus ins Spiel. Basierend auf meiner Begabung, was das Schlafen angeht, ist dieser wohl zum Schluss gekommen, ich sei fürs Klarträumen eine ganz ausgezeichnete Kandidatin. Die schlechte Nachricht: Mir fehlt nicht nur die Konsequenz, mich selbst herauszufordern, wenn ich müde bin, sondern auch jegliche Willensstärke, die fokussiertes Träumen voraussetzt. Die jungen Menschen auf der App meinen trotzdem, dass das alles gar nicht so schwierig sei. Gut, den Versuch ist es wert.

Versuchsnacht 1

Der Mann im Video sitzt in einem rot beleuchteten Raum. „How to lucid dream“ heißt es und hat über 700.000 Aufrufe. Er sagt, um klarzuträumen, müsse man beim Einschlafen einfach nur konstant in einer Position liegen bleiben und sich darauf konzentrieren, von welcher Situation oder Umwelt man träumen will. Er betont mehrmals, dass man sich dabei auf keinen Fall kratzen darf, sonst war alles umsonst und man müsse wieder von vorn anfangen. Mit dieser Technik träume er fast jede Nacht luzid, sehe irgendwann Farben und Lichter – und boom: „Welcome to your own alternate universe!“ („Willkommen in deinem eigenen Alternativuniversum!“)

Das klingt erst einmal recht vielversprechend, werden Sie sich denken – dachte ich ja auch. Einfach liegen und denken? Machbar. Rückblickend kann ich berichten: Es ist leider überhaupt nicht machbar. Schon „ruhig in einer Position zu liegen“ hat mich herausgefordert, vom Kratzen will ich gar nicht erst anfangen.

Das Ergebnis der ersten Versuchsnacht: kein luzider Traum. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht einmal, ob ich überhaupt geträumt habe.

Versuchsnacht 2

Nach meiner ersten Blamage steht fest: Ich muss mich intensiver vorbereiten. Deshalb habe ich mir alle TikTok-Videos, die ich zum luziden Träumen finden konnte, angeschaut. Das ist per se schon eine ziemliche Leistung, weil sich meine Aufmerksamkeitsspanne durch die App auf ungefähr zehn Sekunden reduziert hat und die „lucid dreaming bubble“ gern mit Drei-Minuten-Videos arbeitet.

Ich lerne: vor elf ins Bett gehen, Wecker auf drei Uhr nachts stellen. Wenn er läutet, fünf bis zehn Minuten durch das Schlafzimmer gehen, dann weiterschlafen. Außerdem soll ich in meinem Traum unter keinen Umständen in einen Spiegel schauen, mein Hirn würde mir sonst etwas „aus den tiefsten Tiefen meines Bewusstseins zeigen“, und so etwas „Verstörendes“ würde ich wirklich nicht sehen wollen. Außerdem: Ja nicht nach der Uhrzeit fragen, sonst würden alle Menschen um einen herum „creepy“ werden.

Leider muss ich an dieser Stelle vermelden, dass es auch in Versuchsnacht zwei gar nicht so weit kommen konnte. Immerhin: Das traurige Bild, wie ich mitten in der Nacht orientierungslos durch die dunkle Wohnung falle, wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Weit hab ich es im Journalismus gebracht.