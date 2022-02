profil: Muss man sich ein Meta-Olympia als Maschinentreffen vorstellen?



Streeruwitz: Chinesische Oligarchen dürfen derzeit wegen Covid nicht nach Kitzbühel fahren. Deshalb müssen sie in China in Skihallen auf Kunstschnee herumrutschen. Sind diese Wirtschaftsmagnaten noch Personen - oder bereits Avatare?



profil: Noch für jedes Olympia wurden Milliardensummen aufgewendet, um für einen kurzen Zeitraum ein Sportfest zu veranstalten. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?



Streeruwitz: An Olympia ist alles zerstörerisch. Es ist alles so falsch, man möchte schreien. Es stimmt nichts daran, keinen Moment lang. Es sollten keine Wohnblöcke hingeklotzt werden für Athletinnen und Athleten, die später als Sozialwohnungen dienen. Warum braucht es dazu Olympia? Was für die Oper recht ist, ist für den industriellen Sport billig: Wer's haben will, muss es sich selber machen. Es sollte nicht unsere dringlichste Aufgabe sein, Sport und Oper aus Steuergeld zu finanzieren.



profil: Woran denken Sie, wenn Sie den Wahlspruch "Dabeisein ist alles" hören?



Streeruwitz: Wir sehen immer nur Siegerinnen und Sieger. Die vielen Gescheiterten kultivieren derweil ein Mindset, das ihnen hilft, ihre Niederlagen zu verarbeiten - und den faulen Triumph des Dabeigewesen-Seins vorgaukelt. Muss sich die Welt notwendigerweise alle zwei Jahre darüber versichern, welche Person auf Skiern am hurtigsten einen Hügel runterrast, 100 Meter am schnellsten hinter sich bringt? Dieses ständige Messen von Spitzenleistungen auf zwei Beinen! Letzten Endes ist dies reiner Nationalismus, der längst überholt sein sollte. Wir wissen inzwischen auch, dass einer soliden Mehrheit Olympia völlig egal ist. Was kümmert es einen Inder, wer Favorit in der lächerlich umraunten "Königsdiziplin" Herrenabfahrt ist?



profil: Die Skination Österreich verliert bekanntlich zusehends an globaler Reputation.



Streeruwitz: Österreich als Beispiel eines Armenhauskindes, das sich wieder in die erste Reihe vorarbeiten muss - das ist eine traurige Geschichte, fast so wie bei "Heidi". Im Grunde genommen findet im Skirennen die Exotisierung des österreichischen Bergmenschen statt, der auf natürliche Weise dieses Runterfahren besser beherrscht als alle anderen. In Österreich, diesem ehemaligen Jesuitenstaat, ist es enorm wichtig, dass man zum Skifahren in Sportgymnasien erzogen wird. Das ist hierzulande ein Bildungsweg - und zugleich Metapher für dieses Land: Es gibt einen Bildungsweg ins Verlieren. Immerhin sind wir vielleicht noch ein bisschen groß in China. Auf Kunstschnee.



profil: Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler ringen Ihnen keine Ehrfurcht ab?



Streeruwitz: Die Akteurinnen und Akteure in den olympischen Winter- und Sommersportarenen sind noch die rührendsten Erscheinungen dieses ganzen Zinnobers. Deren Ernsthaftigkeit ist nicht anzuzweifeln, ebenso wenig wie deren Einsatz und Hoffnung auf Erfolg.



profil: Das olympische Motto wurde unlängst offiziell ergänzt - es lautet nun "schneller, höher, stärker - gemeinsam".



Streeruwitz: Reine Augenauswischerei. Der cultural turn der 1990er-Jahre versprach Demokratisierung. Im Sport gibt es aber nach wie vor ausschließlich Sieger und Verlierer. Das Vergleichen ist die Krux. Anstatt miteinander glücklich zu werden, vergleichen wir. Sport, Kapitalismus und Nationalismus kennen nichts anderes als die Gegenüberstellung. Die Weltrettung, die offenkundig ansteht, kann aber nur stattfinden, wenn alle mitmachen. Niemand darf dabei gewinnen oder verlieren, weil das just der Punkt ist, an dem die Welt auseinanderbricht. Wenn wir uns diese Gewinnen-Verlieren-Politik nicht bald abgewöhnen, fliegt die Welt sowieso in die Luft.



profil: Sportreporter berichten gern von "Jahrhundertleistungen". Kann es das überhaupt geben?