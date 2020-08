Melisa Erkurt und Vanessa Spanbauer: „Österreichs Medien haben versagt“

Österreichs Bevölkerung hat sich in den vergangenen 30 Jahren stark verändert. Aufgrund der Balkankriege, der EU-Erweiterung und der Flüchtlingskrise sind viele neue Menschen und ihre Familien nach Österreich gekommen. Aktuell leben rund zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Das sind fast 25 Prozent der Bevölkerung. Das Land ist diverser geworden. In der Politik, dem öffentlichen Dienst oder der Diplomatie ist diese Diversität jedoch kaum vertreten. Dasselbe gilt auch für den heimischen Journalismus. profil hat mit den beiden Journalistinnen Melisa Erkurt und Vanessa Spanbauer über homogene Redaktionen, rassistische Journalisten und ZIB-Moderatorinnen mit Migrationshintergrund gesprochen.

Interview: Johanna Brodträger und Stephan Wabl

profil: Sie arbeiten seit zehn Jahren im Journalismus. Hatten Sie Vorbilder?

Melisa Erkurt: Ich hatte keine, weil mit Vorbildern muss man sich identifizieren können. Das konnte ich mit niemandem im österreichischen Journalismus. Alle Namen, die ich im Impressum gelesen habe, klangen österreichisch, die Gesichter waren österreichisch.

Vanessa Spanbauer: Bei mir war es ähnlich. Ich hatte Vorbilder in dem Sinne, dass ich einzelne Geschichten oder Ansätze gut fand. Das war es dann aber auch schon.

profil: Wie sind Sie in den Journalismus gekommen?

Erkurt: Ich war 19 Jahre alt, als ich beim Biber angefangen habe. Davor hatte ich außer ab und an im Deutschunterricht keine Medien konsumiert. Biber ist mir in die Hand gedrückt worden und war das erste Magazin, bei dem ich gesehen habe, dass dort Leute schreiben, deren Name noch weniger österreichisch sind als meiner. Im biber waren Geschichten, die erstmals meine Lebenswelt berührt haben. Ich habe mich dann beworben und wurde gleich eingeladen.

Spanbauer: Ich bin mit 18 Jahren in den Musikjournalismus gegangen. Das war eine Nische, in der es nicht so ein großes Thema war, dass ich schwarz bin. Probleme hatte ich da eher, weil ich eine Frau bin. Mich hat dann aber auch Radiomachen gereizt, habe gemerkt, dass mich journalistisch viel mehr als nur Musik interessiert und habe beim Radio viele Facetten des Journalismus kennengelernt und wollte weitermachen. Mir ist aber rasch bewusst geworden, dass ich da nicht weiterkomme, weil ich nicht so aussehe, wie Journalistinnen und Journalisten in Österreich aussehen. Da kann dein Name noch so österreichisch sein. Darufhin bin ich beim Biber gelandet.