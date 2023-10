Mensa, Buffet oder Lokal: So schmeckt's an Wiens Universitäten

Mit Herbstbeginn steigen wieder die Betriebstemperaturen an den heimischen Universitäten, aber auch die Verzweiflungstaten hungriger Studierender. Denn machen wir uns nichts vor: Der Ruf der universitären Verpflegung ist in etwa so einwandfrei wie die Ernährungstipps von Karl Nehammer. Aber stimmt das alte Klischee vom Kulinarik-Gau an den heimischen Universitäten eigentlich noch? Eine knallharte Investigativrecherche an der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität für Bodenkultur erbrachte zwiespältige Ergebnisse.

Es ist, was es ist: Mensa, Universität für Bodenkultur Wien, Muthgasse 18, 1190 Wien Die Mensa in der im 19. Wiener Gemeindebezirk gelegenen BOKU-Zweigstelle schaut auf dem ersten Blick genau so aus, wie man sich eine Mensa schon immer er(alp)-träumt hat: Alles – vom Mobiliar bis hin zum Layout des Menüplans – scheint wie aus der Zeit gefallen. Die BOKU-Studierenden wählen zwischen zwei Tagestellern aus, die freundliche Dame hinter der Vitrine schöpft entweder ein Fleischgericht oder etwas Vegetarisches auf die Teller. Die Wahl fällt auf das Erdäpfel-Gemüse-Gröstl mit Kren-Kräuter-Dip. Optisch ist das Gericht eher schwierig, geschmacklich sieht es aber schon gleich besser aus, auch wenn die Erdäpfel noch eine Minute länger gekocht hätten werden dürfen. Noch eine Entwarnung: Der Dip schmeckt ebenfalls besser als er aussieht. Empfehlung: Augen zu, dann kommt man durch Stimmung: Nahrungsaufnahme Preisverhältnis: Fleischgerichte bei ca. 8 Euro, vegetarische bei ca. 6 Euro

Die Premium-Lage: Barke’s Audimax Cafe & Buffet, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien Gleich vis-à-vis vom größten Hörsaal der Hauptuni befindet sich ein gut sortiertes Buffet: Barke’s Audimax Cafe & Buffet führt so gut wie jede aktuell erhältliche Mineralwasser- und Fruchtgummi-Variation. Doch zwischen all dem Kleinkram findet man auch echtes Essen: ein umfangreiches Frühstücksangebot, Smoothies, Pasta, Burger und Weckerl aller Art. Der Premiumlage entsprechend ist das nicht billig: Die Burger beginnen bei 11,90 Euro, die Pasta Arrabbiata gibt es um feurige 12,90 Euro. Schon klar, der Druck auf die Wirte ist enorm, aber das ist für einen Selbstbedienungsladen an einer Universität trotzdem viel. Das getoastete Prosciutto-Sandwich bleibt mit 4,50 Euro vergleichsweise erschwinglich und ist eigentlich auch sehr in Ordnung. Empfehlung: Den Großeinkauf für die nächste WG-Party besser anderswo erledigen Stimmung: Leichte Raststationen-Vibes Preisverhältnis: Frühstück ab 6,50 Euro, Pasta ab 12,90 Euro, Burger ab 11,90 Euro

Das „Ich will nicht auf die Mensa“-Lokal: Das Campus, Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien In der eigentlichen WU-Mensa herrscht höchste Betriebsamkeit. Wer das schwer erträgt, findet Abhilfe im gegenüberliegenden Lokal „Das Campus“. Mittags bekommt man hier zwei verschiedene Menüs, die vegetarische Variante gibt’s um 11,90 Euro – und für das Geld bekommt man vom ausnehmend freundlichen Service sogar drei Gänge serviert. Die Gemüsesuppe kann sich zwar nicht so recht entscheiden, ob sie eine Cremesuppe sein will oder doch ganze Stücke beinhalten soll, die „Ofenkartoffel mit Joghurtsauce“ (Bild ganz oben) ist dafür ansprechend präsentiert, der Blattsalat als Beilage, gemischt mit Gurken, Radieschen und Karotten – wirklich frisch. Die Sauce ist hart am Knoblauch, aber auch das geht sich gerade noch aus. Und am Ende gab es dann noch eine leichte Mascarpone-Creme mit fruchtiger Beerensauce. Preis/Leistung: top. Empfehlung: falls möglich, ruhig mal die etwa 5 Euro mehr (im Vergleich zur Mensa) ausgeben Stimmung: Wir sind hier auf der WU! Preisverhältnis: Mittagsmenüs ab ca. 11 Euro