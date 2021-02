MeToo: Und jetzt?

Wir müssen eine Kultur des Hinschauens entwickeln, eine klare öffentliche Haltung. Denn das was da passiert, passiert nicht am Rande der Gesellschaft. Es passiert überall dort, wo Macht und Abhängigkeit groß sind. Männer haben hier eine wichtige Rolle, um Wegschauen unmöglich zu machen: Sich zu Wort zu melden, gegen solche Handlungen im Umfeld, denn das kann nicht der Job der Betroffenen sein. Ob am Schulhof oder in der Firma, auch wenn man dadurch vielleicht Verluste erleidet und nicht mehr 'one of the boys' ist. Frauen haben wiederholt Mut bewiesen, Gewaltrealitäten öffentlich zu thematisieren. Diesen Mut braucht es auch vonseiten der Männer."