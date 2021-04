Michael Buchinger: "Ich glaube nichts, was ich auf YouTube höre"

profil: Wie viel Zeit brauchen Sie, um ihre Online-Präsenz aufrechtzuerhalten? Wie viele Stunden in der Woche arbeiten Sie? Buchinger: Ich mache ein bis zwei Videos in der Woche. Pro Video brauche ich fünf Stunden. Je nach Auftragslage mache ich aber auch andere Dinge. Aktuell muss ich zum Beispiel mein Manuskript für mein zweites Buch abgeben. Ansonsten stehen auch Termine oder Mails an, aber jetzt im Sommer ist es eher ruhig, da besteht kein großes Interesse an Kooperationen. Zu Weihnachten ist das schon etwas anderes.