Michael Köhlmeier über das Streiten: Laptop statt Guillotine

Die Literaturkritik der letzten Jahrzehnte hypte das Jammern und das Klagen. Je besser es uns in der Mitte Europas ging-und uns ging es verdammt gut!-,desto vortrefflicher wurde gejammert. Man stelle sich vor, ein zeitgenössischer Dichter würde von der Lieblichkeit der Welt schreiben-ganz im Geiste von Goethes "Ein Gleiches" oder wie Heinrich Heine in seinem "Buch der Lieder"-,nicht auszudenken, wie die Mundwinkel der Kritikerin noch weiter nach unten wandern würden. Die Schönheit ist ausgetrieben worden, an ihre Stelle wurde ein kuchensattes Gejammer gequetscht, das Fette, an dem das Feuilleton zu würgen hat, als ob, wer würgt, recht hätte. So gut konnte es den Dichtern und Dichterinnen gar nicht gehen, dass sie aufs Flennen hätten vergessen wollen. Und wenn's ihnen selber allzu offensichtlich gut ging, dann fanden sie in der weiten Welt, die von Hietzing bis in den Regenwald Brasiliens und in die Slums von Detroit reichte, irgendjemanden, zu dessen-ungebetenem-Anwalt sie sich aufschwangen, nur damit der Sauertopf nicht ungenutzt herumstand. Zu keiner Zeit war die Lazarett-Poesie so in Mode wie in den besten Jahren, die jene Dichter und Dichterinnen in der besten Gegend der Welt erlebten. Zufrieden sein schon-aber es nur ja nicht zugeben! Die Worte für die Freude, die Worte für den Unfug, die Worte zur Beschreibung der Idylle-sie scheinen ausgegangen zu sein. Siehst du, siehst du, sagen die Jammerer und fragen mich: Woher, meinst du, kommt das, na? Und sie antworten: Daher, weil uns die Freude ausgetrieben wurde, die Lust am Unfug, die Sehnsucht nach der Idylle, die Hoffnung, der Glaube, die Liebe. Wer hat euch ausgetrieben? Schon schnellt der linke Zeigefinger in die Höhe: Die Umstände, die Gesellschaft-und so weiter, es lässt sich ein Dutzend Synonyme nennen, nur ein Wort ist nicht dabei: Ich. Wie erfrischend wäre es, einen Roman zu lesen, in dem der Held den Grund für all die Scheiße, in der er hockt, bei sich selber findet. Nehmt euch ein Beispiel an Michel Houellebecq! Auch er schreibt Lazarett-Poesie, aber erstens hat er Witz, zweitens ist er autark, und jammern tut er auch nicht.