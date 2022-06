Christian Rainer: Streiten, um zu verstehen

Dieser Text wird nicht zum klassischen Leitartikel geraten, den Sie, liebe Leserinnen und Leser, üblicherweise an dieser Stelle finden. Es ist eher das, was man "Herausgeberbrief" nennt: Ich will aus dem Maschinenraum dieses Magazins berichten, von einem Projekt, das wir in dieser Ausgabe starten und das wir als bedeutsam erachten. Wir denken, dass Sie diese Zeilen wie auch der Schwerpunkt des Heftes interessieren können - unabhängig davon, ob wir Sie schon lange mit unserer Arbeit begleiten oder ob Sie jüngst oder gar zufällig zu uns gefunden haben, auch unabhängig davon, ob Sie uns auf Papier, als E-Paper oder via profil.at lesen. Am Ende soll sich dieser Text dann aber doch auch zu dem fügen, was ein Leitartikel meist bietet: eine Kommentierung des Geschehens, des Landes, der politischen Verhältnisse, die uns umfangen.



Die Titelgeschichte besteht in dieser Woche aus vielen größeren und kleineren Teilen. Wir lassen unter anderem einen Bundespräsidenten außer Dienst (aber nicht im Ruhestand) mit einem Manager der Republik zum heikelsten Thema dieser unruhigen Zeiten diskutieren. Ein Schriftsteller aus Hohenems meldet sich in einem klugen Essay zu Wort. Eine junge Philosophin und ein Philosoph mit Seniorität sprechen zu Ihnen. Aktive und emeritierte Politikerinnen und Politiker schreiben.