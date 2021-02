An die ganz großen Veränderungen, an das Daheimbleiben und das Alleinenachdraußengehen und an das Schleichendarbeitsloswerden haben wir uns schön langsam gewöhnt. Jetzt geht es, bevor die Wirtschaft (und irgendwann vielleicht auch die Gesellschaft) wieder hochgefahren wird, in die Details. Man wird ja zwangsläufig zum Experten, wenn schon nicht für Verlaufskurven und logarithmische Funktionen, dann immerhin für die Facetten des neu normalen Alltags, zum Beispiel: Varianten des Mund-Nasen-Schutz-Tragens: die Unterm-Kinn-Schaukel. Der Ohrwaschlbaumler. Das Augen-zu-und-durch-Vollvisier. Die angelaufene Brille. Ameisen-auf-dem-Baum.