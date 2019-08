profil-Morgenpost: Links 2 3 4

Guten Morgen!

Die Rammsteinweisheit zum Tag: „Kauft man sich ein Ticket, weiß man, was man bekommt. Aber man weiß auch, dass man etwas bekommt, was man sonst nirgends bekommt“, schreibt Stephan Graschitz in seiner „Liebesgeschichte“ über „die beste Band der Welt“, die morgen und übermorgen das jeweils ausverkaufte Ernst-Happel-Stadion bespielen wird (jeweils mit Graschitz im Publikum).

Sebastian Hofer © Alexandra Unger

Liest man Nachrichten über die FPÖ oder deren ehemaligen Vorsitzenden, hat man inzwischen ja auch schon eine ungefähre Ahnung, was einen erwartet. Aber das heißt noch lange nicht, dass man Ähnliches nicht auch anderswo bekäme.

Womit natürlich bewiesen wäre, dass die FPÖ nicht Rammstein ist (ohne dass wir der Langfassung des freiheitlichen Historikerberichts hier vorgreifen wollen).

Wir wünschen Ihnen den besten Tag der Welt!

Sebastian Hofer