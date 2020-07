Nachhaltig Leben – nun auch in Die Sims 4

Zu Beginn ist die Lernkurve steil: Spieler*innen werden ein wenig von der Optionsvielfalt erschlagen, es gibt zahlreiche neue Gegenstände im Kauf- und Baumodus, neue Looks & Kleidungsstücke im Sim-Erstellungsmodus, neue berufliche Bestreben wie „Öko-Innovator*in“ und „Meister-Fabrikant*in“ sowie neue Merkmale der Sims, auf die eingegangen werden muss. „Recycling Fans“ wollen beispielsweise regelmäßig Ressourcen wie Müll sammeln, damit sie zufrieden sind. Gleichzeitig gilt es, über die weitere Gestaltung der Gemeinschaftsareale abzustimmen, die eigenen Nachbarschaftspläne zu managen und natürlich auf den ökologischen Fußabdruck der eigenen Aktivitäten sowie auf die positive Entwicklung der Nachbarschaft zu achten. Nicht zu vergessen die sozialen Bedürfnisse der Sims, die zusätzlich erfüllt werden müssen. Und das Solarpanel sollte ja auch schon wieder gereinigt werden.

Auf der Habenseite dreht sich die Motivationsspirale aus ständigem Mikromanagement, dem Experimentieren mit Beziehungsstilen und Berufen garniert mit Verschönerungsaktionen des eigenen Heims. Es „simt“ sich auch in der aktuellen Iteration in wunderhübscher, detailverliebter Optik und in einem freudvollen – neuerdings grünem - Ambiente.

Doch auch der Bezug zu den nachhaltigen Entwicklungszielen ist erstaunlich glaubwürdig hergestellt. Es werden Methoden der Basisdemokratie am Beispiel der nachbarschaftlichen Aktionspläne gezeigt, neue Praktiken in der Nahrungsmittelproduktion am Beispiel von Insektenfarmen oder vertikalen Gärten geübt, aber auch die Wasserknappheit samt technischer Lösung thematisiert – am Beispiel des Tausammlers. „Plus Energie“ Häuser, die unabhängig vom öffentlichen Versorgungsnetz funktionieren und selbst Strom, Wasser und Wärme erzeugen, die Brennstoffzelle als Energiespeicher, künstliche Fleischproduktion, Maker Spaces – all diese (Zukunfts-)Technologien werden im Spiel nicht nur thematisiert, sondern auch als Experimentierfeld angeboten. Das ist für ein kommerzielles Spiel durchaus beeindruckend. Steckt am Ende gar ein „Serious Game“, ein Spiel mit ernsthaftem Inhalt, hinter dem Öko-DLC „Nachhaltig Leben“?

Thomas Wernbacher ist Medienpsychologe und arbeitet als Senior Scientist am Zentrum für Angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität Krems. Er ist Gründer der Picapipe GmbH und unterrichtet an der TU Wien. In seinen Arbeiten erforscht er den Einsatz sowie die Auswirkungen von spielerischen Ansätzen im Kontext von Mobilität, Bildung sowie von Gesundheit. Seine Expertise umfasst u. a. verhaltenstheoretische Konzepte in Form von Gamification und Nudging mit einem besonderen Fokus auf Incentivierungsmodellen. Der aktuelle Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt auf der Kommunikation und Vermittlung nachhaltiger Entwicklungsziele im Kontext von Stadtentwicklung und Klimawandel.