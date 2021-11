Naturbestattung: Urnen auf dem Berg und die ewige Ruhe

Der Markt wächst. Ungefähr 30 Anbieter von Naturbestattungen gibt es, eine zentrale Verwaltung nicht. In Oberösterreich wird mit Donaubestattungen, in Tirol mit weiteren Almbestattungen geworben. Pax Natura expandierte ebenfalls jenseits der Landesgrenze: In Purkersdorf nahe Wien entstand 2016 ein Beisetzungsplatz. Im Raum Graz, Linz und im Bundesland Tirol sind weitere Standorte geplant, die Verfahren sind noch am Laufen. An die 2000 Plätze sind auf den Salzburger Flächen bereits belegt, so Karin Seewald, Geschäftsführerin von Pax Natura. Und es werden stetig mehr. Das konservative Salzburg hat das Projekt inzwischen geduldet. Es laufe sehr gut. Heuer zählte die Verwaltung 260 Beisetzungen. Die Plätze unter den Bäumen auf der Kastanienwiese -maximal zehn -sind alle besetzt oder vorbestellt. Lediglich im Grünen gibt es noch freie Parzellen. "Ein Umdenken ist erkennbar. Unsere Gesellschaft bricht mit alten Traditionen", findet Elisabeth Schlemper, bevor sie sich mit Stockeinsatz über die Felsvorsprünge hievt. Für die Angehörigen sei die Wanderung auf die Vierkaseralm selten ein Trauermarsch. Und auch kein Spaziergang. Die Anstrengung raubt vielen den Atem. Zuerst geht es durch die steile Schneise und später über felsige Bergrücken.

Nicht selten haben die Verstorbenen die Urnenbeisetzung detailiert im Vorfeld geregelt. Manche suchen sich bei Flächenbegehungen ihre letzte Ruhestätte aus, buchen und bezahlen. Beim Anstieg werden oft Anekdoten erzählt. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass vor der Beisetzung über das Erbe gestritten oder die Wanderung zum Wettlauf auserkoren wurde. "Leider gehen auch Menschen mit, denen jeglicher Respekt gegenüber den Toten fehlt", erklärt Seewald, die auch ausgebildete Mediatorin ist. Die Trauernden seien natürlich im Ausnahmezustand, durchleben die vielleicht schlimmsten Stunden ihres Lebens. Bewusst halte sie sich zurück. Mit Ausnahme, wenn es um Fauna und Flora geht. Wie in ihren Waldführungen mit Kindergartenkindern, will Elisabeth Schlemper auch sensibilisieren. Jeder Entdeckung wird Beachtung, mitunter eine Erklärung geschenkt: Hier das Trittsiegel einer Gams, dort die Losung eines Hirschs. Und schließlich der Holzstamm, an dem noch Gewebereste kleben. "Wenn die Menschen wüssten, wie selten man so ein Kambium (Anm.: die Ader des Baumes) sieht. Sie würden das Wunderbare daran erst dann begreifen."



Die Bäume machen jetzt den Latschen Platz und geben den Blick auf die bayerischen und österreichischen Ausläufer der Alpen frei. Noch gut 30 Minuten bis zum Ziel. Zeit, sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Ihre Arbeit mache sie demütiger, sagt die Mutter zweier Töchter. "Es klingt abgedroschen, aber ich lebe seither bewusster und freue mich über die kleinen Dinge umso mehr."