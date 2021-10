Konflikt in der Pfarre Heiligenstadt: „Unser Herr Michael“

Für Hofians brach mittlerweile das zweite Jahr in der Lagune von Venedig an. Die Anstrengungen ihn zurückzuholen rühren ihn: „Die Pfarre hofft, dass es gelingt, ich bin nicht so sicher“. Man habe ihm „x-mal bedeutet, dass ich mir keine Illusionen machen soll.“ Packte das Stift eine Gelegenheit beim Schopf, um einen Unbequemen zu entfernen? Hofians – und viele seiner Unterstützer – glauben das. Schließlich hatte sich der Pfarrer zwei Jahren per geharnischtem Anwaltsschreiben geweigert, seinen Kindergarten in die St. Nikolausstiftung der Erzdiözese Wien einzubringen. Dort bündeln sich 90 Kindergärten und Horte, neben Heiligenstadt blieben nur Hetzendorf und Hütteldorf draußen. Dass er das „hierarchische System“ der Augustiner Chorherren nicht gut vertrage, wie er einräumt, macht das Verhältnis zum Stift nicht leichter.

Im Zuge der Recherchen tauchte das Gerücht auf, Hofians könnte einem Liegenschaftsgeschäft im Weg gestanden sein. In der Vergangenheit kursierten immer wieder Befürchtungen, der Pfarrgarten würde eines Tages mit Chalets zugepflastert. Tatsächlich wäre die Grünfläche zwischen der Hammerschmidtgasse und der Grinzingerstraße - in Summe ein Hektar – eine lukrativste Erschließung. Hofians sei allen einschlägigen Begehrlichkeiten mit einem vehementen „Nur über meine Leiche!“ entgegengetreten. Dank seiner guten Verbindungen zu Prominenten und Medienleuten war ihm die Mobilisierung von Widerstand jederzeit zuzutrauen. Nach seinem Abgang loderten die Gerüchte erneut auf. Aus dem Stift kommt auf profil-Anfrage dazu ein klares Dementi: „Die Pfarrwiese bleibt Pfarrwiese.“ Ein Baurecht gebe es bloß für ein kleines, eingezäuntes Areal, das an einen Anrainer verpachtet sei.

Anno 2021 verteilen sich sonntags einige Dutzend Gläubige in den Bankreihen. In besseren Zeiten waren es 200. Wie geht es weiter? Laut Rahmenordnung der katholischen Kirche seien die „nötigen Schritte“ einzuleiten, „um den guten Ruf des Verdächtigen wiederherzustellen“, wenn sich ein Verdacht in Luft aufgelöst hat. Hier setzt Rechtsanwalt Oktavian Eiselsberg an, der dem Unterstützungskomitee juristisch zur Seite steht: „Man hat einen ersten, massiven Rundumschlag gesetzt. Die nächsten Schritte scheint sich niemand überlegt zu haben.“ Die Pfarre sehne sich nach Ruhe, sagt Zoratti: „Jesus hat mit Liebe geheilt. Wir erleben derzeit laufend das Gegenteil“. Der vom Stift eingesetzte polnische Ersatzmann sei „nett und bemüht“, habe die Gemeinde jedoch „liturgisch ins vorvorige Jahrhundert zurückversetzt“.

Nicht nur die Ärztin Dostal fährt zur Messe neuerdings lieber „in die Stadt hinein“. Auch viele andere haben sich nach einer neuen Kirche umgesehen.