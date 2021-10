Bücher über das Ende: Wenn du stirbst, bringe ich dich um

Davon erzählt die deutsche Publizistin Gabriele von Arnim, 74, in ihrem Bericht „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“. Darüber schreibt die Schriftstellerin Zsuzsa Bánk, 1965 in Frankfurt geboren, in der Chronik „Sterben im Sommer“. Von dieser Sache berichtet schließlich auch die US-Autorin Sigrid Nunez, 70, in ihrem jüngsten Roman „Was fehlt dir“. Drei Geschichten, die zeigen, was Menschen überleben können, wenn Ehemänner, Väter und gute Freundinnen zum Sterben verurteilt sind. Drei Erzählungen, die versuchen, Wege des Weiterlebens zu weisen, im sicheren Wissen, dass beim Thema Tod vieles in den Wind gesprochen ist. Ein Navigieren im Dunkeln. Eine kleine Schule der Aussichtslosigkeit und Aufmerksamkeit.

Gabriele von Arnim verströmt in „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ eine Direktheit, die so sympathisch wie zuweilen auch verstörend ist. Eine Gruselgeschichte über Krankheit und Körpergebrechen jagt die nächste, zwei Gestalten geistern verhuscht durch dieses Buch. Gabriele von Arnim arbeitete als Journalistin in New York, als sie den bekannten TV-Kommentator und späteren ARD-Chefredakteur Martin Schulze kennenlernte. Was folgte, war eine Ehe zwischen den Kontinenten, kein in die Länge gezogener Honeymoon. „Ich werde keine Idylle malen“, schreibt von Arnim auch über die lange Zeit des Leidens, an deren Beginn ein Trennungsversuch stand. Gerade als sie sich von ihrem Ehemann lösen wollte, schlug das Übel zu. Erster Schlaganfall. Halbseitige Lähmung. Koma. Thrombosen. Das Wundliegen. Der Infarkt im Kleinhirn, der irgendwann alles Sprechen des einstigen Sprechsüchtigen nahezu verunmöglichte. Die unendliche Abfolge von Ergotherapie, Logotherapie, Massage, Krankengymnastik.