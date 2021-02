"Stranger Things 2": Freunde lügen nicht

Den Emmy für das beste Casting hat "Stranger Things" bereits für Staffel eins gewonnen. Das lag nicht nur an einer fast vergessenen Winona Ryder, sondern vor allem an den Kinderdarstellern (siehe Schauspieler-Ranking). In "Stranger Things 2" wird der tolle Cast noch erweitert, was sich positiv auf die Handlung auswirkt. Einerseits gibt es mehr Erzählstränge, die erst am Ende der Staffel zusammengeführt werden. Andererseits gibt es neben den bereits bekannten Figuren Charaktere wie Max (Sadie Sink) und ihren Stiefbruder Billy (Dacre Montgomery), die der Geschichte eine neue Dringlichkeit geben.