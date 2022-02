profil: Frau Lueger-Schuster, am 5. März kommt es in Österreich zu umfangreichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen: Eintrittskontrollen und Sperrstunden sollen wegfallen, ebenso fast überall die Maskenpflicht. Wird das die psychische Situation in der Bevölkerung entlasten?

Lueger-Schuster: Es wäre schön, wenn es so einfach ginge. Für einen erheblichen Teil der Bevölkerung lautet die Antwort aber leider: nein. Wir haben zwei Jahre mit vielen Restriktionen und enormen Belastungen hinter uns. Die Psyche von belasteten Menschen kann sich nicht von einem Tag auf den anderen einfach umschalten und so tun, als wäre nie etwas gewesen. Die Erinnerungen an die schwierigen Phasen der Pandemie werden bleiben.



profil: Verspricht die Regierung den Leuten mit dem sogenannten "Frühlingserwachen" zu viel?

Lueger-Schuster: Möglicherweise ja. Man soll den Menschen nicht die Illusion ermöglichen, dass die Pandemie vorbei sei. Denn sie ist es nicht: Wir haben nach wie vor eine zu niedrige Impfquote, sehr hohe Infektionszahlen. Wir wissen nicht, zu welchen Virusmutationen es noch kommen wird und mit welchen Einschränkungen wir im Herbst wieder konfrontiert sein könnten. Mit dem plötzlichen Wegfall fast aller Limitationen sendet man durchaus auch falsche Signale aus. Ich bin nicht ganz glücklich damit, wie das gerade abläuft.



profil: Wien fährt einen vorsichtigeren Kurs, halten Sie das für vernünftiger?

Lueger-Schuster: Ich würde sagen, dass sich Wien da durchaus mehr an der pandemischen Realität bewegt, ja.



profil: Aber sind weniger Maßnahmen, weniger Beschränkungen nicht per se gut für die psychische Gesundheit aller?

Lueger-Schuster: Wie gesagt: Wenn die Pandemie wirklich zu Ende wäre, könnte man das so sagen. Wir sehen in der Ausarbeitung von ganz aktuellen Forschungsergebnissen aber, dass gerade ein politischer Zickzackkurs - das Schwanken von einem Extrem ins andere - die Menschen massiv verunsichert. Wir wissen nicht, was kommt. Deshalb ist es aus meiner Sicht besser, die Schritte behutsam zu setzen und vor allem konsistent zu kommunizieren.



profil: Mit aktuellen Forschungsergebnissen sprechen Sie eine Studie an, die Sie gemeinsam mit Partnern in anderen europäischen Ländern bis Ende vergangenen Jahres durchgeführt haben. Um was ging es da genau?

Lueger-Schuster: Es handelt sich um eine quantitative Langzeitstudie, die wir im April 2020 begonnen haben. Wir wollten in Befragungen herausfinden, wie sich die Belastungen der Pandemie bei den Menschen niederschlagen - welche Symptome für psychische Störungen erkennbar sind. Das Projekt lief über die Europäische Traumaforschungsgesellschaft in insgesamt elf Ländern. Das Besondere: Wir haben zu vier Zeitpunkten abgefragt, die im Verlauf der Pandemie sicher wesentlich waren. Zunächst war das im Juni 2020, als die erste Welle abgeflacht war; dann im November 2020, als es wieder zum Lockdown kam und die Zahlen enorm hochgingen; bei der dritten Welle im Juni 2021, als die Impfung breit ausgerollt wurde, und zuletzt noch einmal im November 2021.



profil: Wer wurde befragt?

Lueger-Schuster: In jedem Land wurden standardisierte Fragen an zunächst zumindest 1000 Personen adressiert. Das waren Fragen etwa zu möglichem Einkommensverlust, zur Arbeitssituation, zur Krisenperformance der Regierung, zur Angst vor dem Virus. Rund 234 Personen im Alter von 21 bis 80 Jahren aus allen Gesellschaftsschichten haben uns bis zur letzten Welle im Winter 2021 kontinuierlich geantwortet. Die Studie ist damit nicht repräsentativ, aber es ist bislang die einzige, die über einen so langen Zeitraum so viele Menschen begleitet hat.