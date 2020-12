Nostalgie in der Pandemie: Was von Morgen übrig blieb

Man will ja nur, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Die Zukunft erscheint einem wahlweise völlig unsicher oder sicher katastrophal. Neue Nachrichten sind, so viel haben wir in diesem Jahr gelernt, selten guten Nachrichten. Gerade scheint die Covid-Pandemie einigermaßen im Griff - schon explodieren irgendwelche Zahlen. Kaum hat man sich mit dem deshalb notwendig gewordenen Lockdown abgefunden, erschießt ein Irrer mitten in Wien vier Menschen. Das amerikanische Schlamassel trägt ohnehin nicht zur Gegenwartsgutfindung bei. Es hilft leider auch wenig, beim Betrachten von Nachrichtentickern oder Covid-Dashboards manisch den Browser zu aktualisieren. Die Welt bleibt, wie sie ist, und zwar tendenziell ein Jammertal. Umso ansteckender wird der Gedanke an die gute alte Zeit.



Denn auch die Zukunft war schon einmal rosiger. Zum Beispiel im Mai 1969: Das Hamburger Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" fragte den Philosophen Theodor W. Adorno anlässlich von Studentenprotesten an dessen Institut: "Herr Professor, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung." Adorno: "Mir nicht." Auch die Gegenwart taugte Adorno freilich nicht zum Hoffnungsträger, der Philosoph richtete, auf der Suche nach einer besseren Welt, den Blick in die Zukunft. Genau diese Aussicht scheint uns heute verbaut. Tatsächlich scheint einer Mehrheit der ÖsterreicherInnen die Zukunft schlicht abhandengekommen zu sein. In der Quartalsumfrage des IMAS-Instituts zur Zukunftserwartung der österreichischen Bevölkerung zeichnete sich im vergangenen Jahr eine erstaunliche Entwicklung ab-und ein dramatisches Ergebnis: Im Oktober blickten nur 24 Prozent der Befragten mehr oder weniger zuversichtlich auf die kommenden zwölf Monate - ein historischer Tiefstand in der seit 1972 durchgeführten Studie. Anfang 2019 war der Wert noch bei 56 Prozent gelegen, im Februar 2020 immerhin bei knapp 50 Prozent. Gute alte Zeit. Inzwischen sehen 37 Prozent der ÖsterreicherInnen die Zukunft "skeptisch",weitere 35 Prozent "mit Sorge". Die Zukunft ist als solche leider vorbei.



Und die Gegenwart ist kein Stück besser. Das liegt nicht nur an den schlechten Nachrichten. In unsicheren Zeiten bietet einem das unmittelbare Präsens normalerweise ein Stück Trost: Nütze den Tag, genieße ihn; morgen kommt noch früh genug. Leider erscheint uns in diesem weitgehend normalitätsbefreiten Jahr die Gegenwart zunehmend unfassbar. Mal ruckelt sie voran, mal legt sie eine Vollbremsung hin. In der Pandemie geht einem das Zeitgefühl verloren. Die erzwungene Isolation trägt das ihre dazu bei. Das menschliche Gehirn ist mit der Aufgabe überfordert, lauter gleichförmige Tage und Wochen, über denen zu gleichen Teilen Langeweile und Alarmismus schweben, in eine vernünftige Ordnung zu bringen. Es fehlt an Anhaltspunkten. Digitalkonferenzen und Dashboards begründen keine sinnvolle Geschichte. So erscheint uns manches ewig her (Donald Trumps Impeachment-Verfahren: Februar 2020), anderes wie nie geschehen (Klimawandeldebatte). Monotonie und Stress überlagern einander, bilden dabei aber keine Schnittmenge. Ein Grundgefühl macht sich breit: Schubumkehr in Permanenz. Man könnte schwindelig werden. Die Gegenwart funktioniert nicht mehr so wie früher, die Zukunft liegt im Dunkeln. Bleibt nur noch die Vergangenheit.