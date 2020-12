Adorno an Anschober

Dies ist die vorletzte Woche vor Weihnachten. In der aktuellen Print-Ausgabe hat die profil-Redaktion daher versucht, allen Hoffnung zu geben. Wir haben die „WissenschafterInnen auf der (erfolgreichen) Suche nach dem Corona-Impfstoff” zum „Mensch des Jahres” gemacht. Damit ist unsere Weihnachtsstory erzählt und wir können uns wieder ernsteren Dingen zuwenden.

Wenn Sie glauben, das eben sei eine kleine Finte gewesen, und ich würde jetzt erst recht Dinge aus der Abteilung „Lustiges und Peinliches” hervorkramen, täuschen Sie sich. Obwohl … also einen kleinen Scherz, der auf Twitter kursierte, will ich doch anbringen. Da wandte sich ein gewisser Cornelius Mendez (@ConMend) an die Verschwörungstheoretiker vulgo Corona-Impfgegner und tweetete: „I wonder how Bill Gates is going to spend his first day in control of Margaret Keenan, 90, from Coventry.” Frau Keenan hat ja bekanntlich als erste Britin die Corona-Impfung verabreicht bekommen, und Gates hat ihr dabei ebenso bekanntlich einen Mikrochip eingesetzt.