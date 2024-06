Österreich sagt vor dem EM-Achtelfinale: Córdobaba

Lange war Ralf Rangnick in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen Hexenverbrennung und Heiligenverehrung geschwankt. Experten saßen anfangs mit mürrischen Gesichtern in TV-Studios und beklagten, dass kein Österreicher Teamchef geworden war. Rangnick sei ja gar „kein Trainer“, erklärte Krankl damals. Dem Deutschen war die Raunzerei egal. Er wusste, dass er den österreichischen Fußball allein flottbekommen muss. Für Rangnick zählt, was in seinem Einflussbereich liegt: also seine Spieler. Er hat sie schnell nach seinen Vorstellungen programmiert – zu aufgeladenen Duracell-Häschen, die rennen, rennen und rennen. Von den letzten zehn Partien wurden acht gewonnen und nur eine verloren.

Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Turnier gar nicht gut. Österreich hatte in der Vorrunde das schwerste Los gezogen: eine Gruppe mit den Weltmächten Frankreich und Niederlande, dazu die starken Polen. Und dann schlug noch der Verletzungsteufel zu. Real-Madrid-Star David Alaba ist nicht dabei, ebenso der Einser-Tormann Alexander Schlager und Xaver Schlager, die Pferdelunge des Teams. Und es gab noch ein Problem: Österreich hatte zwar vor der EM so richtig aufgezeigt – aber dabei alle Tricks verraten. Zum Beispiel: Christoph Baumgartner überläuft gleich nach Anpfiff alle Gegenspieler und schießt ins Tor. Das ist ihm zweimal gelungen. Bei der EM waren deshalb alle Augen auf ihn gerichtet.

Es klingt verrückt – aber: Österreich ist derzeit schwer aufzuhalten. Die mit Hochkarätern gespickten Franzosen und Niederländer passten ihr Spiel an den Außenseiter an. Sie verschanzten sich weit hinten im Spielfeld, um gegen die stürmenden Österreicher bei Ballverlust zu kontern. Rangnick aber lässt sich nicht gerne in die Falle locken. Er verordnete seinen Spielern nicht nur bedingungsloses Angreifen, sondern auch bedingungsloses Verteidigen. Eigentlich geht Rangnick-Fußball ja so: dem Gegner knapp vor dessen Tor die Bälle abjagen. Doch der Plan ist mittlerweile europaweit bekannt, immer öfter wird Österreich der Ball überlassen. Rangnick aber war vorbereitet. Er stellte mit Florian Grillitsch jemanden ins Team, der kein Balljäger ist, sondern ein Ballverteiler. Österreich sollte nicht bloß grätschen, sondern gestalten.

Gegen Frankreich setzte es ein unglückliches 0:1. Die Polen wurden 3:1 besiegt. Österreich war damit praktisch im Achtelfinale. Gegen die Niederlande schickte Rangnick eine B-Elf aufs Feld. Aus gutem Grund. Die halbe Mannschaft war gelb-verwarnt – neuerliche Karten hätten Ausfälle für das Achtelfinale bedeutet. Neben den Verletzten Alaba und Xaver Schlager fehlten nun auch Laimer, Baumgartner, Danso, Mwene, Gregoritsch. Zur Überraschung: ohne Qualitätsverlust. Es wurde deutlich: Egal wer spielt, er spielt Rangnicks System. Die Taktik des Trainers macht die Spieler stark. Egal ob sie von Bayern München oder Rapid Wien kommen. Den Beweis für die Bedeutung des Trainers liefern gerade auch England und Frankreich – im umgekehrten Sinn. Trotz ihrer vielen Klassespieler zeigen die Mannschaften einfallslosen Destruktiv-Kick. ZDF-Experte Christoph Kramer erklärte: „Gute Spieler allein bringen nichts, das sieht man an England. Es braucht einen guten Trainer, das sieht man an Österreich.“

Rangnick hat gute Kicker, aber keinen Haufen an Weltstars wie Frankreich, England, die Niederlande. Da gibt es den 1,68 Meter kleinen Romano Schmid, der sich ansatzlos in einen Flummi verwandeln kann und dann seinen Gegenspielern entgegenfliegt. Es gibt den bubenhaften Nicolas Seiwald, der 90 Minuten lang von einem Gegner zum nächsten hetzt, um ihm den Ball abzujagen. Und Konrad Laimer, der von Rangnick als bester Balleroberer Europas bezeichnet wurde. Wenn die Österreicher nach Spielen vor TV-Mikros stehen, wirken sie nicht, als hielten sie nach einem Festzelt zum Feiern Ausschau – sondern nach einem Sauerstoffzelt. Auch der 35-jährige Marko Arnautović, der sich keuchend über den Platz schleppt. Mit seinem wuchtigen Körper und seinen tänzelnden Bewegungen zieht er reihenweise Gegenspieler auf sich – und schafft so Freiräume für seine Kollegen. Er sei halt nicht mehr so schnell wie früher, räumte Arnautović zuletzt ein. Der neben ihm sitzende Rangnick entgegnete: „Er ist immer noch schnell genug.“ Rangnick glaubt an seine Spieler. Er streichelt und fordert sie. Alles mit einem Ziel: Erfolg.

Österreich taucht gerade in eine andere Fußballwelt ein. Man kann plötzlich mithalten – sogar mit den Großen. Die internationale Presse betitelt das ÖFB-Team inzwischen als „Geheimfavorit“. Vor drei Jahren traf Österreich bei der EM in Bestbesetzung (mit Alaba, Hinteregger, X. Schlager, Kalajdzic, Laimer, Baumgartner & Co.) auf die Niederlande – und verlor 0:2. Andreas Ulmer, der damals dabei war, erklärte nun im ORF, dass man damals kein geordnetes Pressing aufzog, sondern jeder sein eigenes Ding durchzog. Rangnicks Vorgänger Franco Foda wollte verteidigen, die Spieler angreifen. Nun wird deutlich, welchen Schaden der ÖFB in diesen Jahren angerichtet hat. Der österreichische Fußball lag vor zwei Jahren am Boden. Die WM-Qualifikation wurde klar verpasst: hinter Dänemark, Schottland und Israel. „Die Qualität reicht nicht aus“, bemängelte Herbert Prohaska. Und im ÖFB hieß es: Ein intensives Pressing-Spiel wie jenes von RB Salzburg sei im Nationalteam nicht einzuüben. „Wir haben hier nicht die Zeit, um Abläufe exakt hinzubekommen“, betonte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Und verwies darauf, dass etwa Alaba, Grillitsch oder Baumgartner keine Pressing-DNA hätten. Dann flog Rangnick dem ÖFB zu und erklärte: „Warum sollte das so sein? Diese Vermutung, die damals geäußert wurde, hat für mich keine logische Basis. Natürlich geht es.“ Nun spielt Österreich angriffiger und mutiger als das Salzburger Original.

Es gab österreichische Teamchefs, von denen keiner so recht wusste, wie man sie am besten wieder loswerden sollte. Nun ist da ein Mann, der erkannt hat, dass er mit Österreichs Spielern seine Fußballidee verwirklichen kann. Er verzichtete dafür sogar auf ein üppiges Gehalt und zählt zu den am schlechtesten bezahlten Teamchefs der EM. Als ihm zuletzt der FC Bayern München das Zehnfache bot, blieb er standhaft. Er habe in Österreich noch etwas zu erledigen, hielt er fest. Nun hat Rangnick den Österreichern den größten Fußballtriumph seit fast 50 Jahren beschert. Einen EM-Gruppensieg. Und das Beste daran: „Jetzt geht es erst richtig los“, sagt Rangnick.