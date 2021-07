profil: Angestellt sind Sie beim Bundesheer. Wäre professionelles Segeln in Österreich sonst überhaupt möglich?

Zajac: Definitiv nicht. Die Aufnahme ins Heeressportzentrum war eine K.o.-Entscheidung während der Matura, ich musste unbedingt die Ergebnisse schaffen. Segeln ist ein enormer Aufwand, ein 20-Stunden-Job geht sich nebenbei nicht aus. Vom Bundesheer bekomme ich um die 1200 Euro, das reicht fürs Wohnen, für Essen und die Handyrechnung. Der Rest läuft über private Sponsoren.

profil: Was müsste sich in einer Sportnation wie Österreich ändern, um eine Sportart wie Segeln mehr Menschen zugänglich zu machen?

Zajac: Sportnation Österreich?



profil: Ein Fehler?

Zajac: So eine riesige Sportnation sind wir nicht. Man muss sich nur ansehen, wie viele Kinder Sport betreiben, in wie vielen Schulen Turnstunden wegfallen, wie schwierig der Zugang zu gewissen Sportarten ist. Viele Eltern können gewisse Trainings ihren Kindern gar nicht ermöglichen. Oft fehlt ein öffentlicher Zugang zu Sportstätten, zu Wasser und zu Segelmöglichkeiten. Das Paradoxe ist: Das Segeln gilt als elitär, dabei sind die Menschen, die diesen Sport ausüben, gar nicht so.

profil: In Japan repräsentieren Sie und Ihre Segelpartnerin Österreich auch als Fackelträger, Aufmerksamkeit bekommt Ihre Sportart aber kaum. Ärgert Sie das?

Zajac: Botschafter sind wir das ganze Jahr. Die Menschen wundern sich öfter, dass wir Österreicher überhaupt segeln können und so große Nationen wie Spanien, USA, England oder Australien schlagen. Österreich ist eben nicht nur Jodeln, Schnitzel und Berge. Natürlich fehlt uns in der Heimat noch der Fame, und viele haben hier ein falsches Bild vom Segeln. Die denken an ältere Herren, die am See herumschippern und ein Bierchen trinken.