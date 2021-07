Vor einer Woche spekulierten wir an dieser Stelle über die prophetischen Fähigkeiten des russischen Tennisprofis Daniil Medwedew, der dem österreichischen Nationalteam ein Vordringen bis ins EM-Halbfinale zugetraut hatte. Und gut, jeder kann sich mal irren. Außerdem haben wir Ihnen bei jener Gelegenheit aber auch von kommenden Verlängerungen und Elfmeterdramen vorgeschwärmt. Und diese Prognose kam nicht aus dem Tenniszirkus, sondern direkt von uns. Wie formulieren wir das jetzt möglichst unbescheiden? profil ist wohl so etwas wie der Berg unter den Propheten. Ein dramatischeres - und für einige Beteiligte womöglich sogar traumatisches - EM-Achtelfinale ist uns nicht näher in Erinnerung.

Kroatien-Spanien: hektische Verlängerung nach Anschlusstreffer in der 92. Minute, am Ende Favoritensieg. Schweden-Ukraine: Siegtreffer in der 121. Minute, Favorit am Ende. Frankreich-Schweiz: Verlängerung nach Anschlusstreffer in der 90. Minute, Elfmeterschießen mit Überraschungssieger und Superstartrauma. Und natürlich: Italien-Österreich: harter Kampf, knappe Sache, mitreißende Verlängerung, kein Überraschungssieger.