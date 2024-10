Das sind Randerscheinungen dieser Entwicklung. Auf der einen Seite stehen Gruppen, die besonders sensibilisiert sind für Sprache, im progressiven Lager. Die werden vorsichtiger, weil sie denken: Ich möchte jetzt nicht angegriffen werden, weil ich ein veraltetes Wort verwendet habe. Sie geraten ins Stocken. In Deutschland sagen dann viele zum Beispiel „Mitbürger jüdischen Glaubens“, was nicht richtig ist. Man kann Jude sein, ohne dass man an Gott glaubt. Man müsste eigentlich sagen, „die deutschen Juden“. Aber weil die Leute denken, wenn sie „Juden“ sagen, das könnte vielleicht falsch klingen, geraten sie ins Stocken und wissen nicht, wie sie sich ausdrücken sollen.

Und wie kann man die andere Seite beschreiben?

Hübl

Da gibt es Leute mit nicht so hohem Standard, das hat eine große Untersuchung in Deutschland gezeigt. Die empfinden besonders stark, dass sie ihre Meinung nicht sagen können. Nicht weil der Staat sie zensiert, sondern weil sie mit sozialen Folgen rechnen, mit öffentlicher Kritik. Bei denen kommt es dann oft zu Trotzreaktionen, um die eigene Autonomie zu beweisen. Die sprechen dann irgendein Wort, vielleicht „Zigeuner“, aus, das sie früher nie verwendet haben, nur um zu beweisen, dass man sich dem Konformismus der anderen nicht unterwirft. Das ist auch eine Strategie der Populisten. Einfach um zu zeigen, dass man die moralische Gruppe, nämlich die Progressiven, ablehnt.

Sich durch die richtige Haltung überhöhen zu wollen, ist kein neues Phänomen.

Hübl

Nein, das ist überhaupt nicht neu. Immer wenn man in Gruppen ist, teilen die Mitglieder einen moralischen Code. Religionen haben sich wahrscheinlich auch deshalb gebildet und sind dann erfolgreich gewesen, wenn sie einen moralischen Code an eine höhere Instanz gebunden haben. Wenn ein allwissender Gott zuschaut, dann ist es wahrscheinlicher, dass man sich an die Regeln hält. Sobald man in der Gruppe ist, das mag jetzt die Kirche sein oder die Gemeinde, wird man ja auch wieder von einer Gruppe beurteilt. Man weiß, dass der Nachbar weiß, wenn ich nicht in die Kirche gehe. Ich glaube, die neue Qualität ist nur, dass mich plötzlich nicht nur mein Freundeskreis beurteilt oder mein Dorf, sondern potenziell jeder: Online schaut die ganze Welt zu!

Warum ist es dann so wichtig geworden, diesen Schein von moralischem Handeln aufrechtzuerhalten?

Hübl

Wir wollen unsere Identität schützen. Im philosophischen Sinne ist Identität das, was ich nicht verlieren darf, weil ich sonst aufhören würde, ich selbst zu sein. Da gehört das moralische Weltbild dazu. Wir haben auch das Gefühl, dass wir eine Person daran erkennen. Unsere Moral hat einen hohen Wert für uns. Aber alles, was einen Wert hat, kann auch verwendet werden, um Prestige zu erhalten. Nicht nur Geld hat einen Wert, sondern auch unser moralisches Profil. Und was einen Wert hat, wird auch gefälscht oder zumindest geschönt. Früher haben Menschen ihren Lebenslauf aufgehübscht oder sich falsche Doktortitel gegeben, um sich aufzuwerten. Moral ist auch so eine Prestigekategorie, in der man sich aufwerten will.

Moral als Kategorie kommt bei Ihnen nicht gut weg.

Hübl

Ich kritisiere Moral ja nicht. Im Gegenteil. Die Geschichte der Moral ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Denken Sie nur an die Menschenrechte. 100.000 Jahr davor gab es die Idee gar nicht. Wir leben in einer Zeit, in der es so wenig Gewalt gibt wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, auch wenn wir täglich von Gewalt hören. Wir sind bessere Menschen geworden. Wir brauchen dafür nicht einmal mehr einen strafenden Gott. Jetzt ist es automatisch verlockend, diese zweite Funktion, die kommunizierende und soziale Funktion, von Moral in den Vordergrund zu rücken. Meine Kritik betrifft das Spektakel um die Moral, nicht die Moral selbst.