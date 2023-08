Pizza-Pop-Up Moon Crust: Knuspernachtstraum

Sommer in Wien, dieses Konzept geht nur mittelgut auf. Treibt einen die manchmal flirrende Großstadthitze in Kombination mit all den Abgas-Aromen sanft in Richtung Wahnsinn, nimmt die Lust, in den eigenen vier Wänden den Kochlöffel zu schwingen, signifikant ab. Eine Pizza, irgendwo draußen, könnte Abhilfe schaffen.

Für dieses „irgendwo draußen“ würde sich neuerdings zum Beispiel die Praterstraße im 2. Bezirk anbieten. Im verkehrsberuhigteren Teil hat seit Mitte Juli von Mittwoch bis Samstag der Pizza-Pop-up Moon Crust geöffnet. Hinter dem Projekt steht eine Reihe von Profis: Der Store selbst wurde im Club Praterstraße aufgesperrt – daran beteiligt sind Robert Weishuber und Benjamin Hofer, bekannt für die Burger des im 5. Wiener Gemeindebezirk gelegenen XO Grill. Die Experten für römische Pizza in Wien, das eigentlich im 7. Bezirk ansässige Sette, sind ebenfalls mit an Bord. Das war es aber noch nicht: Walter Leidenfrost, bis vor Kurzem noch Küchenchef im Restaurant Fuhrmann, arbeitet auch mit. So viel Kompetenz auf einem Fleck. Was soll da noch schiefgehen?

Achtung, Spoiler: nicht viel. Und falls jemand misstrauisch geworden sein sollte, weil hier Menschen mit Burger-Erfahrung Pizza machen, kann Entwarnung gegeben werden: Nichts an den im Moon Crust servierten Gerichten erinnert an die aus den Tiefkühlregalen bekannten Pizza-Burger eines deutschen Fertigprodukte-Spezialisten.

Im Moon Crust konzentriert man sich auf das Wesentliche: Es gibt fünf Pizzen und zwei Salate. Ende. Das Besondere ist der Pizzaboden – und der nicht an jeder Straßenecke zu findende Belag. Der Teig wird sehr knusprig gebacken, trotzdem schmeckt er nicht trocken. Die Pizza kommt rechteckig geschnitten zum Tisch, am besten gleich mehrere bestellen und teilen.

Die vegetarische Variante „Shrooms“ (Bild ganz oben) ist mit Pilzen, Zucchini, Pecorino, Zitrone, Miso und Tomatensauce getoppt. Für Zucchini und Pilze herrscht hier Chancengleichheit: Die beiden Teamplayer begegnen einander auf Augenhöhe. Die Pizza verströmt einen leicht säuerlichen, sommerlichen vibe – man möchte fast auf eine Version mit Fleischbelag verzichten. Doch wenn XO Beef die Finger im Spiel hat, geht sich das nicht ganz aus.