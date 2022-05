"Rangnick hat sich dem ÖFB angeboten“

Der deutsche Star-Coach Ralf Rangnick wird ab Ende Mai die österreichische Nationalmannschaft trainieren. profil hat bei zwei Entscheidungsträgern nachgefragt, wie der Coup zustande gekommen ist.

„Er hat sich kurzfristig gemeldet und mitgeteilt, dass er Interesse zeigt“, erzählt der oberösterreichische Landespräsident des ÖFB Gerhard Götschhofer im profil-Gespräch. Es liege an „seiner persönlichen Motivation“, er könne sich vorstellen, mit dieser Mannschaft großen Erfolg zu haben, so Götschhofer. Und auch der niederösterreichische Vertreter Johann Gartner betont gegenüber profil: „Rangnick hat sich angeboten, sonst hätte man sich nicht einigen können.

„Die ersten Zahlen, die Rangnicks Manager genannt hat, waren weit weg von dem, was wir zu zahlen bereit waren“, so Gartner. „Aber Rangnick hatte eine hohe Motivation, Teamchef zu werden.“ Der ÖFB hatte anfangs nicht damit gerechnet, einen Kapazunder wie Rangnick finanzieren zu können „Jetzt arbeitet er zu österreichischen Konditionen, sein Verdienst bewegt sich im Bereich des Foda-Gehalts“, so Götschhofer. „So eine Entwicklung, dass der Rangnick auf uns zukommt, das muss geschehen, das könnte man nicht erwirken.“