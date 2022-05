Warum Rangnick tatsächlich ÖFB-Teamchef wurde

Beim ersten Telefonat schrecken Schöttel Rangnicks Gehaltsvorstellungen ab. "Sein Manager hat anfangs ein Vielfaches von dem verlangt", was der ÖFB zu stemmen bereit war, erzählt Landespräsident Gartner gegenüber profil. Beim Schweizer Marcel Koller ging der Verband vor sechs Jahren an die Schmerzgrenze: Zwei Millionen Euro Jahresgehalt wurden kolportiert. Foda soll zuletzt etwas mehr als eine Million verdient haben. Der ÖFB hat nichts zu verschenken: Im nächsten Jahr will man mit dem Bau eines 60 Millionen Euro teuren Trainingszentrums in Wien beginnen. Zwar teilen sich Bund, Stadt und ÖFB die Finanzierung - doch die aktuelle Weltlage treibt die Baukosten in die Höhe. Der Verband will sich auch deshalb keinen sündteuren Teamchef leisten.



Rangnick hat sich seinen stolzen Preis hart erarbeitet. Im schwäbischen Backnang geboren, kam er als Fußballer nicht über die dritte Liga hinaus. Erst als Trainer sorgte der studierte Lehrer (Englisch und Sport) für Aufsehen. Schon als Sechsjähriger erteilte er Freunden am Fußballplatz Kommandos, den Trainerschein hatte er mit Mitte 20 in der Tasche. Sein manisches Faible für Taktik ließ ihn schnell zum Avantgardisten eines modernen, angriffigen Spielstils aufsteigen. Heute gilt Rangnick als Fußball-Professor, der selbst Unterligaklubs wie TSG Hoffenheim und RB Leipzig (zwar mithilfe von Mäzenen, aber doch in Rekordtempo) zu internationaler Klasse verhalf. Der Schwabe wurde zur Stilikone mit Weltruf. In Leipzig soll er als Kreativdirektor vier Millionen Euro pro Jahr kassiert haben. Rangnick hat es zu einem Superstar im Fußballgeschäft gebracht-zu einem Mann für Manchester United. Aber doch wohl nicht für den ÖFB?



Sportdirektor Schöttel ging also weiter auf die Pirsch. Gespräche mit Peter Stöger (arbeitslos), Andreas Herzog (Admira Wacker Mödling), Markus Schopp (arbeitslos) und Adi Hütter (Mönchengladbach) wurden bestätigt. Die erfolgreichen Österreicher mit Traineramt in England und Deutschland sagten schnell ab - zu verlockend sind Weltligen und Millionengehälter.