Reform im ÖFB: Alte Machtstrukturen in neuem Gewand?

Lange verhinderte eine Lagerbildung im ÖFB viele Entscheidungen. Hollerer hat Vertraute bei den Landespräsidenten, Neuhold im Nationalteam und bei Sponsoren. So machten sich Teamchef Ralf Rangnick und Stars wie David Alaba in einem Brief an die Entscheidungsträger für Neuholds Verbleib stark. In Hinblick auf die WM 2026 sei „Neuholds Expertise und Kompetenz unverzichtbar“, hieß es. Die Männer im Präsidium reagierten entrüstet. Sie würden dem Teamchef ja auch nicht bei der Aufstellung dreinreden, polterte ein Landespräsident.

Dispute sind im ÖFB omnipräsent. Wird mit der Reform jetzt alles neu und gut?

Nun ja. Das Präsidium hat sich zwar auf eine neue Struktur geeinigt, trotzdem könnte vieles beim Alten bleiben. Das beginnt schon bei der Auswahl des CEOs. Mitterdorfers Favorit für den Posten ist Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Der aber ist pikanterweise seit Jahren auch Mitglied des ÖFB-Präsidiums, in dem die Bundesliga über drei akkordierte Stimmen verfügt. Ebenbauer, der den neuen Weg maßgeblich mitbeschlossen hat, könnte nun selbst die zentrale Rolle einnehmen. Mitterdorfers Gegner wittern einen Masterplan. Denn in der neuen Struktur soll ausgerechnet der geschasste Geschäftsführer Hollerer als neuer Wirtschafts-Geschäftsführer ein Thema sein. Ebenbauer und Hollerer pflegen eine enge Beziehung zueinander, beide sind Juristen und Studienfreunde. Eine Hintertür dafür gäbe es tatsächlich. So wurde Mitterdorfer vom Präsidium zwar offiziell beauftragt, die Dienstverhältnisse der Geschäftsführer zu lösen. In einer ÖFB-Aussendung wurde kurz darauf aber ergänzt, dass „in weiterer Folge mit beiden Gespräche über eine mögliche weitere Beschäftigung im ÖFB innerhalb der neuen Struktur zu führen“ seien. Auf profil-Nachfrage bestätigt Präsident Mitterdorfer, dass er beide gefragt habe, „ob sie sich vorstellen können, in einer anderen Aufgabenstellung für den ÖFB weiterzuarbeiten“. Der Geschasste als neuer Geschäftsführer? Kein Kommentar, sagt Mitterdorfer.