„Der Neusiedler See: Ein See verschwindet“, so stand es im August 2022 am Cover dieses Magazins. Damals war man sich nicht so ganz sicher, ob das Meer der Wiener möglicherweise austrocknen könnte. Heute – drei Jahre später – kann konstatiert werden: Der See, er ist immer noch da! Falls Sie gratis mitsamt neuester Infrastruktur in seinem dunklen Wasser schwimmen wollen: Das Strandbad in Breitenbrunn bietet sich dafür an.

Dort hat nämlich eine das Burgenland dominierende Dynastie (mit E als Anfangsbuchstaben) offensichtlich viel Geld in die Hand genommen und im vergangenen Jahr den „Neuen Strand“ mitsamt dem Restaurant „Libelle“ eröffnet. Die „Libelle“ reiht sich in der Gesamtanmutung in Neusiedler-See-Klassiker wie „Mole West“ und „Fritz“ ein. Das pannonische „Vitello“ verzichtet auf zwei maßgebliche Zutaten und ersetzt Kalb und Thunfisch durch Roastbeef und Wels. Der Fisch ist zu einer intensiven Creme verarbeitet worden. Sie muss gegen sehr viel Zeug am Teller ankämpfen: Es gibt filetierte Orangen, sehr knuspriges Brot, Kresse, einen zu Salat verarbeiteten Fenchel und, natürlich, das Rind. Die Sushi-Rolle „Cool California Roll“ führt vor Augen, dass der Neusiedler See tatsächlich kein Meer ist: Hier muss eine Lachsforelle herhalten. Sie funktioniert prächtig neben der Gurke und der eingelegten Rübe. Und um noch mal auf die österreichische Beschaffenheit hinzuweisen, hat man sie auch noch mit Röstzwiebel getoppt. Eine sehr gute, minimal zu groß geratene Inside-out-Rolle-Sushi.