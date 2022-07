Spitzenkoch Rudi Obauer: Am Beispiel des Hollerbuschs

Rudi Obauer, 61, zählt zweifellos zu den wichtigsten Köchen des Landes. Gemeinsam mit seinem um siebeneinhalb Jahre älteren Bruder Karl hat er den kleinen Pongauer Markt Werfen zu einer kulinarischen Destination von Weltrang gemacht. Die Auszeichnungen der Brüder Obauer sind Legion, ihr Einfluss kaum zu überschätzen. Sie haben ikonische Gerichte erfunden wie ihren legendären Forellenstrudel mit Veltlinersauce oder die sagenhaften Paprikakutteln mit Hahnenkämmen. Sie haben aus einem Dorfwirtshaus ein Mekka gemacht und dem Bodenständigen jede Engstirnigkeit genommen, nicht nur im Kulinarischen. Sie haben die Welt nach Werfen gebracht und Werfen mit der Welt vertraut gemacht. Laut oder mediengeil wurden sie dabei nie. Rudi Obauer ist aber auch keiner, der sich ein Blatt vor den Mund nehmen würde. Er denkt sich seinen Teil, und er teilt es gern mit anderen. Seine Leitplanken sind Pongauer Sturheit und japanische Strenge. „Wissen Sie, was Ikigai bedeutet? Das ist das Streben nach dem gelungenen Leben. Was macht das Leben sinnvoll? Das ist die entscheidende Frage.“ Es wird, so viel wird schon bei der Ortseinfahrt klar, in den folgenden Stunden nicht nur ums Essen gehen, sondern mindestens um alles.

Sieben Jahre ist es jetzt her, dass es Obauer „heruntergefotzt hat“, wie er es formuliert. Plötzlich fand sich der Spitzenkoch und Tausendsassa, der ehrgeizige Fußballer, erfolgreiche Tennisspieler und leidenschaftliche Berggeher im Notarztwagen wieder. Herzinfarkt. Drei Tage Intensivstation. „Da habe ich begonnen, die Stille zu hören.“ Die Erfahrung hat vieles verändert. Er hat noch mehr nachgedacht über das, was ihm wichtig ist, was im Leben Sinn ergeben könnte. Das Nachdenken hat Früchte getragen. Rudi Obauer erntet sie sorgfältig und gibt sie gerne weiter. Man ist sehr schnell mittendrin in der Welt des Rudi Obauer, zwischen Parkplatz und Hotel-Hintereingang ist schon sehr vieles gesagt. Vor der Garageneinfahrt bleibt der Chefkoch stehen, er kommt ins Erzählen.