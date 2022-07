Über Vorarlberg in die Schweiz: Fluchtgeschichten aus der Nazi-Zeit

Kurzer Stopp bei Stein 17. Josef Hagens Geschichte ist mit der Vergangenheit Lustenaus besonders verwoben. Im Mai 1944 war der Soldat auf Heimaturlaub, in den Krieg wollte er nicht mehr zurück. Am Rohr, so hieß der Ort, an dem Hagen die Fahnenflucht wagte, heute ein Entwässerungskanal über den Alten Rhein Richtung Diepoldsau in der Schweiz, damals eine der wenigen seichten Fluchtrouten über den Rhein. Ein Hilfszöllner feuerte neun Schuss in die Kanalöffnung. Hagen erreichte schwer verletzt die Schweiz und starb Stunden später. Lang und dunkel ist der Betonschacht, durch den Hagen vor den Nazis fliehen wollte. Das Metallgitter, das die Flucht über das Rohr verhindern sollte, steht als rostüberzogenes Mahnmal bis heute.

Historische Tatsachen öffnen gedankliche Spielräume. Hier die überlieferten Fotos und erklärenden Texte auf dem Handybildschirm, da die einsetzende Imagination an jenen Orten, an denen vor Jahrzehnten Entsetzliches geschah. Das Gebell der in Mannschaftsstärke ausgerückten Gestapo-Männer. Die Menschenhatz. Nächte und Tage voller Angst. Geisterbilder aus der Zeit, als Verleumdung und Hass auf der Tagesordnung standen.

Auf den ersten Blick mag es aussehen, als handle „Über die Grenze“ zuallererst vom Entrinnen. Die Installation erzählt von einer Odyssee durch ganz Europa, von Schmugglern, die aus der schieren Not ihrer Mitmenschen Kapital schlugen. Von Liebenden und lokalen NS-Größen. Von Mut, Denunziation, Willkür, Widerstand. Es fügt sich einiges zusammen entlang der Strecke. Durch das Paradiesische, das am Alten Rhein hinter vielen Sträuchern, Badebuchten und Bäumen lauert, schimmern die damaligen Ereignisse. Ansonsten ist das Gebiet am Rhein, wer wollte es bestreiten, ein wirklich schöner Landstrich. Auch wenn dieser manchmal etwas geisterhaft in der Abendsonne liegt.

Nicht weit vom Erinnerungsort für Josef Hagen, der im Rohr am Rhein starb, steht der Stein für Willy Geber. Der Schlagerkomponist aus Wien mit den vielen Leben in einem Leben. Geber glückte die Flucht bei Lustenau und Hohenems über die Grenze nach St. Gallen, eskortiert von den Herrenmenschen: „Gegen acht Uhr war Vergatterung“, schrieb Geber Mitte August 1938 in einem hastigen Brief an seine Frau in Wien: „Wir waren ca. 70 Personen. In Dreierreihen wurden wir, flankiert von SS-Radlern und Infanteristen, durch den Ort geführt, bewundert von der äußerst liebenswürdigen Gesamtbevölkerung von Hohenems.“ In St. Gallen gründete Greber eine Schlagerkapelle, später emigrierte er in die USA. Jahrelang komponierte er ohne jeden Erfolg, arbeitete in einem Supermarkt. Er starb 1969 völlig verarmt in Übersee.