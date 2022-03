Teamchef Foda: Bitter im Abgang

Langweilige Länderspiele können von Wutreden des Trainers gerettet werden. Jedenfalls das ist nach dem gestrigen Abend klar. Der italienische Starcoach Giovanni Trapattoni hatte seine Wutrede („Spieler wie Flasche leer“), ebenso wie Peter Pacult, Hans Krankl und Huub Stevens. Bei cholerischen Vertretern der Branche gehören sie zum guten Ton. Franco Foda hatte sich (zumindest in der Öffentlichkeit) immer im Griff. An der Seitenlinie neigte er zwar zu Gebrüll, wenn seine Spieler die Mittellinie überquerten – doch sobald das Mikrofon angesteckt und die Kamera an war, lächelte Foda freundlich, sprach ruhig und sachlich. Ausgerechnet am Tag seiner Verabschiedung änderte er seine Gewohnheiten. Statt das Spiel zu analysieren, kritisierte Foda seine Kritiker.

Wutschnaubend erklärte der Deutsche, dass es wichtig wäre, den ÖFB in Ruhe arbeiten zu lassen – „und nicht jeder eine Bühne bekommt, um seinen Senf abzugeben“. Fodas ärgerte die Kritik ehemaliger Teamspieler. „Das allerschlimmste ist“, setzte er fort, „dass ein Herr Klein (Ex-Teamspieler Florian Klein, Anm.) einen Trainer im Vorfeld kritisiert und bewertet – mit welcher Berechtigung? Irgendwann ist auch genug. So kann es in Zukunft nicht weitergehen. Irgendwann müssen wir mal aufhören mit solchen Themen.“