Rapid und Austria: Ziemlich beste Freunde

Nun rufen einstige Helden im Verein zwar kitschige Erinnerungen an bessere Zeiten hervor, doch im neuen Berufsfeld erzeugen sie selten das ersehnte Déjà-vu. Hans Krankl konnte als Trainer keine Tore schießen, Wohlfahrt als Sportchef keine Bälle halten. Und der einst mutige Kühbauer verlor sich auf der Trainerbank in wehleidigem Lamento. Die Vereine treten auf der Stelle – oder sacken wie der FK Austria gar in tiefrote Zahlen ab. Immerhin 40 Millionen Euro hat Rapid heuer umgesetzt. Damit erzeugt der Verein für die – immer noch – vielen Fans eine Zauberwelt aus Retro-Kitsch. Das Rapid-Vereinsmotto „Kämpfen und Siegen“ orientiert sich an den Grundtugenden des 122 Jahre alten Klubs. Bei der zur Noblesse verpflichteten Austria spricht man von „Anspruch und Stil“.

Zwar wurde so der große Markt hartgesottener Fußball-Puristen bei der Stange gehalten. Doch das hilft alles nichts, wenn auf dem Feld zu oft verloren wird. Seit 13 Jahren hat Rapid keinen nennenswerten Titel mehr gewonnen, die Austria auch schon seit acht.

Das Patentrezept für die vielen Krisen bleibt: eine Legende in einem hohen Amt. Was anderswo zu Recht als Freunderlwirtschaft verteufelt würde, wird im Fußball-Milieu vom eigenen Anhang (schon aus Anstandsgründen) nicht nur toleriert, sondern sogar frenetisch gefeiert.

Eine Vereinslegende ist in der Hierarchie eines auf traditionellen Werten beruhenden Klubs ein pater familias, der eine ernsthafte Auseinandersetzung oder gar Kritik oft verunmöglicht. Einem Familienmitglied als Trainer oder Sportdirektor pinkeln auch kritische Fans nicht so schnell ans Bein. Damit liebäugeln Vereine wie Rapid, die ihren Anhang mit Blick auf drohende Ausschreitungen nicht ständig in Wallung wissen wollen und sich darum wie Familienclans organisieren. Wer dabei wen instrumentalisiert, ist längst nicht mehr klar. Dietmar Kühbauer besetzte auf Druck des harten Fankerns die Trainerbank. Nach seinem Rauswurf hielt der Anhang ein Transparent in die Höhe, das den Familiensinn betonte: „Echte Rapidler sind bei uns immer willkommen. Danke für alles Didi.“