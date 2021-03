The Morning Show: „Gib mir endlich Respekt!“

Wie Cuomo ist auch Mitch Kessler, der fiktive Antiheld der ersten Staffel der zehnteiligen Serie „The Morning Show“, das exakte Gegenteil von den alten, weißen Säcken vom Zuschnitt eines Harvey Weinstein oder Donald Trump. Kessler (gespielt von Steve Carell) gibt den supercharmanten, stets gut gelaunten, von vielen Frauen angehimmelte Frühstücksfernsehen-Moderator, der mit seiner Kollegin Alex Levy das Format zur Werbeeinnahmen-Goldgrube des Senders stemmte. Und dabei seinen Status und seine Attraktivität als manipulative Verführungskraft mit siegessicherer Freude zum Einsatz bringt. Oft sind die Widerstände diverser Assistentinnen, Praktikantinnen oder Investigativ-Reporterinnen schnell gebrochen, wenn überhaupt vorhanden, und die Flirts durchaus einvernehmlich erwünscht.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Pistole an deine Schläfe gehalten habe und dich gezwungen habe, in mein Hotelzimmer zu kommen“, erklärt dieser Kessler, nachdem sein Leben aufgrund diverser Anschuldigungen in Trümmern liegt, einer früheren One-Night-Stand-Partnerin. „Und was zum Donner hast du geglaubt? Dass ich will, dass du mein bester Freund wirst?“

Womit wir auch bei einem philosophischen Grundproblem des Diskurses angelangt sind: Ist jede Form von Konsens durch ein berufliches Machtverhältnis obsolet? Und nimmt man Menschen, egal welchen Geschlechts, dadurch nicht auch das Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung? In der Serie verhandeln die Drehbuchautoren, angeführt von Showrunner Jay Carson („House of Cards“), aus verschiedenen Perspektiven all jene Aspekte der Übergriffs-Debatten, die nicht in klare Raster passen.