Trust the process: Warum die US-Wahl in Philadelphia entschieden wurde

Doch ganz vorbei ist es tatsächlich noch nicht: Donald Trump und viele Republikaner haben die Wahlniederlage nach wie vor nicht anerkannt und sich Philadelphia als Zielscheibe ausgesucht. Der republikanische Senator Lindsey Graham bezeichnete die Wahl in der Stadt "crooked like a snake" - krumm bzw. betrügerisch wie eine Schlange. Der konservative Senator Ted Cruz bezeichnete Philadelphia, die Stadt liegt auf halbem Weg zwischen New York City und Washington D.C., als "the worst in the country" (Die Schlimmsten im Land). Und ein weiterer Trump-Vertrauter kündigte laut "The Atlantic" sogar an, gegen Philadelphia in den Krieg ziehen zu wollen: "I am going to Philly tomorrow. This is war."