Ende einer Präsidentschaft - was passiert jetzt mit Trump?

WIE TRUMP BEIM STEUERZAHLER ABKASSIERTE

"Seit seinem ersten Monat im Amt hat Trump seine Macht dazu genutzt, von US-Steuerzahlern - und von seinen politischen Unterstützern - Millionen in seine eigenen Geschäfte zu leiten", schrieb die "Washington Post" kurz vor der Wahl. Ein Beispiel: Beim Treffen des Präsidenten mit dem damaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe im Frühjahr 2018 habe Trumps Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida der US-Regierung 13.700 Dollar (11.580 Euro) für Zimmer, 16 500 Dollar für Essen und Wein sowie 6000 Dollar für Blumen berechnet.

Die "Washington Post" berichtete, seit Trumps Amtsantritt habe dessen Firma mindestens 2,5 Millionen Dollar von der US-Regierung kassiert. Hinzu kämen mindestens 5,6 Millionen Dollar für Veranstaltungen seines Wahlkampfteams in seinen Anwesen - Gelder, die in Trumps Unternehmen flossen. Das mag nicht strafbar sein, moralisch fragwürdig ist es allemal. Nach einer Zählung der "Washington Post" besuchte Trump seine Clubs und Hotels in seiner ersten Amtszeit mehr als 280 Mal. Dabei hatte Trump der Zeitung "The Hill" vor der Wahl 2016 noch gesagt, sollte er gewinnen, werde er vor lauter Arbeit kaum Zeit haben, das Weiße Haus zu verlassen.