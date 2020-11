Hat Donald Trump doch noch eine Chance?

Der amtierende Präsident weigert sich, den Sieg von Joe Biden anzuerkennen und geht juristisch gegen das Ergebnis vor – etwa durch Neuauszählung der Stimmen: Was derartige "recounts" in der Vergangenheit gebracht haben (nichts) und was Biden bei Amtsantritt vorhat (einiges).

von , Robert Treichler , Martin Staudinger