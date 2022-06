Ultra-Fast-Fashion: Die Geschichte vom 7-Euro-Hemd

Pro Jahr werden allein in der EU etwa 5,8 Millionen Tonnen Textilien entsorgt. Reparieren, recyceln, weitergeben oder gar auftragen ist kaum noch angesagt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Lebensdauer von Kleidung laut einer Studie der Ellen MacArthur Foundation um 36 Prozent verkürzt: Demnach werden Kleidungsstücke im Schnitt nur noch zwischen sieben und acht Mal getragen.

Das hat Auswirkungen. Die Welt ist in Europa dank Fast Fashion zweifellos bunter geworden, schöner anzusehen. Mode wurde demokratisiert. Die Medaille hat leider eine Rückseite, die schon länger nicht mehr zu übersehen ist: Mit der Masse kam der Ramsch, und Ramsch braucht Ressourcen, massenhaft. Die weltweite Textilproduktion hat sich zwischen 2000 und 2015 fast verdoppelt. Geht der laufende Trend ungebrochen weiter, wird der jährliche Verbrauch von Bekleidung und Schuhen bis zum Ende des Jahrzehnts von derzeit 62 Millionen Tonnen auf 102 Millionen Tonnen wachsen. Es handelt sich zu einem nicht unerheblichen Anteil um Wegwerfware. Obwohl die Bekleidungspreise in der EU zwischen 1996 und 2018 inflationsbereinigt um über 30 Prozent gesunken sind, haben die Ausgaben der Haushalte für Bekleidung zugenommen. Derzeit geben durchschnittliche Konsumenten in Europa 600 Euro pro Jahr für Kleidung aus – für immer mehr Kleidung, die immer billiger hergestellt wird.

André Martinuzzi leitet das Institut für Nachhaltigkeitsmanagement an der WU Wien. Seit mehr als zwei Jahrzehnten forscht er im Bereich Corporate Social Responsibility und Circular Economy. Er registriert ein Konsumverhalten, das sich verfestigt hat: „Welche Zwecke erfüllt Mode heute? Sehr häufig ist der Akt des Einkaufens schon ein Bedürfnis, Shopping als Selbstzweck, als Freizeitbeschäftigung oder als Statussymbol. Fast Fashion ist übrigens nicht nur auf die Mode beschränkt, auch bei Handys und selbst im Bereich der Inneneinrichtung handelt es sich um einen Megatrend: Konsumgüter werden immer rascher ersetzt, um Wachstum in gesättigten Märkten zu ermöglichen.“

Die ökologischen und sozialen Folgen dieses Wachstums sind kein Geheimnis. 175 Millionen Tonnen Rohmaterial wurde laut der Europäischen Umweltagentur allein dafür aufgewendet, die in der EU im Jahr 2020 konsumierten Textilien herzustellen, außerdem 4.000 Millionen Kubikmeter Wasser und 180.000 Quadratkilometer Land verbraucht. Die CO 2 -Emissionen bei der Herstellung der in der EU konsumierten Textilien belaufen sich auf 121 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent. Weltweit werden bei der Textilproduktion laut der Ellen McArthur Foundation 1,2 Milliarden Tonnen CO 2 -Äquivalent ausgestoßen, 20 Prozent der industriellen Wasserverschmutzung seien auf das Färben und chemische Vorbehandeln von Textilien zurückzuführen. Die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken in Südostasien, aber auch in Osteuropa sind prekär bis katastrophal.

Das Sieben-Euro-Hemd aus dem Shein-Shop macht meine Welt also bestimmt ein paar Stunden lang bunter und hebt meine Einkaufslaune, ohne mein Konto allzu stark zu belasten. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Aber ich bin mit dieser Sorge nicht allein. Die Klimakrise ist inzwischen bei weiten Teilen der Bevölkerung ins Bewusstsein eingedrungen, Corona hat auch einen gewissen Wertewandel angestoßen. Gertrude Klaffenböck, Koordinatorin der österreichischen Clean-Clothes-Kampagne, sieht eine Trendumkehr vor allem bei jungen Erwachsenen: „Das Bewusstsein und der Wille zur Nachhaltigkeit sind bei den Konsumentinnen schon sehr viel stärker ausgeprägt, als es das Angebot der Modeindustrie suggeriert. Gerade beim jungen Publikum besteht bereits eine starke Gegentendenz, hin zu Second Hand, Recycling und nachhaltigem Design.“

Konsumentsein heißt eben auch, Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch den beteiligten Unternehmen bewusst. H&M, über viele Jahre hinweg das Synonym für Fast Fashion in Europa, stellt sich inzwischen öffentlich der eigenen Verantwortung: „Es ist an der Zeit, die Fashion-Welt zu verändern. Die Branche muss sich ändern, und jemand muss vorangehen. Jemand? Wir!“ Tatsächlich hat der Fast-Fashion-Riese Rücknahme- und Recyclingprogramme ins Leben gerufen und nachhaltig produzierte Kollektionen vorgestellt.

Die Clean-Clothes-Aktivistin Gertrude Klaffenböck erkennt den guten Willen, bleibt aber skeptisch: „H&M spricht von Kreislaufwirtschaft, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn sie freiwillig auf Umsätze verzichten und ihr Geschäftsmodell strukturell verändern würden. Und dieses besteht eben darin, in sehr kurzen Abständen immer neue Mode auf den Markt zu bringen. Viele dieser neuen Angebote verlängern bloß die Wertschöpfungskette und integrieren neue Trends in die Marketingstrategie.“

Nachhaltigkeitsgedanken bei Konsum und Lebensgestaltung sind gewiss ein Zukunftstrend. Aber der Trend hat auch Gegentrends. Der gute Wille ist groß, die Macht des Faktischen noch sehr viel stärker. Und Fakt ist: Das Prinzip Ultra-Fast-Fashion hat sich längst durchgesetzt. Die Konkurrenz hat den Erfolg von Shein registriert, die chinesischen Konzerne

ByteDance (die TikTok-Mutter) und Alibaba drängen massiv ins internationale E-Commerce-Geschäft, Letzterer hat mit AllyLikes auch schon einen – sehr Shein-artigen – Ableger für die westlichen Märkte etabliert. Die Wegwerfmentalität wird auch hier bedient von T-Shirts, die kaum mehr kosten als ein Hamburger, und von Social-Media-Inszenierungen, die die permanente Veränderung zum Paradigma erhöhen: drei Outfits pro Party, vier Paar Schuhe pro Tag, das öffentliche Auspacken von Kleiderpaketen als sozialmediales Entertainment.